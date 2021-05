Turun Tall Ship Races on peruttu

Lääkäri Jutta Peltoniemen mukaan tapahtuman järjestäminen on nykyisessä globaalissa koronavirustilanteessa liian suuri uhka Turun väestölle.

Suurten purjelaivojen Tall Ships Races -tapahtumaa ei järjestetä Turussa tänä kesänä. Tapahtuman omistaja Sail Training International (STI) on ilmoittanut mukana oleville satamille, että Suomen tämänhetkisten matkustusrajoitusten takia purjealusten saapuminen Turkuun ei ole mahdollista.

Tapahtuma oli tarkoitus järjestää Turussa Aurajokivarressa 5.–8. heinäkuuta. Turun kaupunki on ilmoittanut haluavansa järjestää tapahtuman, kun se on seuraavan kerran Itämerellä mahdollista vuonna 2024.

Turun kaupunki ilmoitti Suomen rajoitus- ja koronatilanteesta alkuviikolla STI:lle. Mukana oli tartuntatautilääkäri Jutta Peltoniemen lausunto, jonka mukaan tapahtuman järjestäminen on nykyisessä globaalissa koronavirustilanteessa liian suuri uhka Turun väestölle. Lausunnossa kuvataan selkeästi kaikki syyt, jotka estävät tapahtuman järjestämisen Turussa heinäkuussa 2021.

– Mikäli Suomeen ja Turkuun tulisi Tall Ships Races 2021 tapahtumassa noin tuhat ulkomaan kansalaista lyhyellä aikataululla, asettaisi se erityisiä haasteita ja uhkia alueen terveysturvallisuudelle. Valtaosa heistä olisi nuoria aikuisia, joita ei ole kattavasti vielä rokotettu, Peltoniemi sanoo lausunnossaan.

Tall Ships Racesin kaikki isäntäsatamat sijaitsevat maissa, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on huomattavasti Suomen ilmaantuvuutta suurempaa.

Asiaan vaikuttavat myös voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä yleisötilaisuuksissa voimassa enintään 10 henkilön kokoontumisrajoitus sekä sisä- että ulkotiloissa.

Aiempina vuosina Tall Ships Races on kerännyt päivittäin yli 100 000 vierailijaa jokirantaan.

– Suurtapahtuman peruuntuminen on toki valitettavaa, mutta kaupungin ensisijainen vastuu on huolehtia asukkaidensa turvallisuudesta. Uskomme silti vahvasti suurten purjelaivojen palaavan jälleen Aurajoen rannoille, kun pandemia on selätetty, sanoo tapahtuman järjestämisestä vastanneen Port Committeen puheenjohtaja Jarkko Virtanen.