Naantalin hevostallikohu johti Tesyn puheenjohtajan eroon: ”Pyydämme anteeksi kaikilta”

Tesyn mukaan Facebookissa julkaistu kommentti ei edustanut yhdistyksen kantaa.

Taustalla on Turun Sanomien laaja selvitys epäkohdista naantalilaisen hevostallin toiminnassa ja puheenjohtajan epäonnistunut viestintä koskien uutisoinnin kommentointia.

Turun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Kalle Tuulos on päättänyt luopua tehtävästään. Yhdistys tiedotti asiasta torstaina.

Taustalla on Turun Sanomien laaja selvitys epäkohdista naantalilaisen tallin toiminnassa. Jutun mukaan tallilla on kohdeltu kaltoin ja seksuaalisesti hyväksikäytetty nuoria tyttöjä. Tallin omistajat ovat toimineet yhteistyössä Tesyn kanssa, ja toinen heistä oli yhdistyksen johtokunnassa. Pariskunta on pidätetty.

Tuuloksen eron välitön syy on hänen epäonnistunut viestintänsä koskien hevostallin uutisoinnin kommentointia.

Tesyn Facebook-sivulla julkaistiin Turun Sanomien jutun jälkeen kannanotto uutisointiin. Julkaisu on sittemmin poistettu.

– Juttu koostuu pääosin törkeistä valheista, eikä lehti jättänyt juttua julkaisematta, vaikka yritimme valottaa lehdelle jutussa esitettyjen, perättömien syytösten taustoja ja motiiveja, julkaisussa kirjoitettiin.

Yhdistyksen mukaan kyseessä oli Tuuloksen kirjoittama harkitsematon kommentti, josta yhdistys on pahoillaan.

– Siitä sai erheellisesti sen kuvan, että olisimme kieltäneet mahdolliset nuorten kokemat tapahtumat, kun tarkoitus oli viitata ainoastaan eläintenhoitoon liittyviin asioihin. Kommentti oli yksin Tuuloksen tekemä, eikä se edustanut koko yhdistyksen tai sen johtokunnan kantaa. Tuulos luopuu yhdistyksen puheenjohtajan tehtävästä välittömästi, yhdistys tiedotti.

– Viestintämme satutti niitä nuoria, jotka olivat keränneet rohkeutensa ja tehneet ilmoituksen kokemastaan. Pyydämme anteeksi kaikilta, joita tämä loukkasi.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin torstaina johtokunnan päätöksellä Mari Eerola ja varapuheenjohtajana jatkaa Taru Säteri.

Yhdistys kertoo tiedotteessaan, että se sai 17.5. viestin erään uhrin vanhemmalta, jossa hän kertoi rikosilmoituksesta. Yhdistys alkoi välittömästi järjestää toimintojaan siten, että yhteistyö tallin kanssa voitiin lopettaa.

– Koska aihe oli hyvin arkaluonteinen, eikä asiasta ollut virallista tietoa, yhdistys ei katsonut olevansa sopivassa asemassa nostamaan asiaa julkisuuteen.

Rikosilmoituksen kohteena olevat henkilöt ovat vuokralla Tesyn omistamassa kiinteistössä, ja vuokrasopimusta ei voi voi toistaiseksi lain puitteissa purkaa. Rikosilmoituksen kohteena olevien henkilöiden kanssa on lisäksi laadittu erillinen yhteistyösopimus, joka koskee yhdistyksen käyttöoikeutta eläintilojen käyttöön, mitä tulee yhdistyksen suurien harrastus- ja maatalouseläinten hoidon järjestämiseen. Tämä erillinen yhteistyösopimus purkautuu heti, kun se on juridisesti mahdollista.

Yhdistyksen mukaan sen johtokunnalle ei ole aikaisemmin tullut tietoa siitä, että tallin eläinten olot olisivat puutteelliset tai niiden hoitoa olisi laiminlyöty. Valvontaeläinlääkärit ovat tarkistaneet tallin tilat vuosien aikana useaan kertaan, eikä näistä tarkastuksista ole tullut yhdistyksen tietoon moitteita tilojen varusteista tai eläinten hoidosta

– Olemme järkyttyneitä kaikesta uutisoinnin kautta tulleesta ja toivomme, että hevostallin tapahtumat käsitellään perinpohjaisesti. Yhdistyksellä on satunnaisesti ollut sijoitettuna hevostallille yhdistyksen hoitovastuulla olevia eläimiä, ja näiden eläinten vointia on seurattu säännöllisesti. Yhdistyksen eläimiä ei ole tällä hetkellä Naantalin hevostallilla, Tesy ilmoittaa.