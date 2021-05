Naantalilaisen hevostallin tapahtumista aloitettu rikostutkinta – poliisi saanut uusia rikosilmoituksia

Naantalilaista hevostallia pyörittävästä pariskunnasta on tehty useita rikosilmoituksia.

Lounais-Suomen poliisi on aloittanut rikostutkinnan naantalilaisella hevostallilla tapahtuneiksi epäillyistä tyttöjen ja nuorten naisten kaltoinkohteluista ja eriasteisista seksuaalisista teoista.

Alkuun poliisi kertoi kolmesta rikosilmoituksesta, mutta niitä on tiistain aikana tullut lisää tapauksen tultua julkisuuteen.

– Tämän päivän aikana rikosilmoituksia on tullut lisää. Niitä on nyt tässä käsiteltävänä useita, tutkinta on vielä hyvin alkuvaiheessa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Lamppu Lounais-Suomen poliisista sanoi Ilta-Sanomille.

Tallia edustava mies on puolestaan tehnyt häneen kohdistuneista väitteistä rikosilmoituksen perättömästä ilmiannosta.

Hevoshoitajien epäillystä kaltoinkohtelusta kertoi ensin Turun Sanomat. Lehden mukaan jopa kymmeniä tallilla käyneitä 12–20-vuotiaita tyttöjä ja naisia olisi joutunut tallilla kaltoin kohdelluiksi vuosien ajan.

Uhreilla olisi teetetty töitä, jotka voitaisiin rinnastaa pakkotyöhön. TS:n tietojen mukaan tytöt ja naiset olisivat joutuneet lisäksi eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi. Rivojen puheiden lisäksi tyttöjä olisi tallilla puristeltu ja suudeltu.

Turun eläinsuojeluyhdistyksen mukaan talli on toiminut sen omistamalla tilalla Naantalissa vuodesta 2014 alkaen.

Miten epäiltyjen tekojen on ollut mahdollista jatkua vuosikausia?

Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tutkiva Lamppu ei ota Naantalin epäilyihin vielä kantaa mutta sanoo yleisellä tasolla muutaman syyn, joita on esiintynyt aiemmissa rikostapauksissa.

– Hyvin tyypillistä on, että uhri kokee, ettei kukaan usko. Varsinkaan jos näyttöä ei ole. Uhri helposti ajattelee, ettei kertominen kuitenkaan johda mihinkään, Lamppu kuvaa.

Lampun mukaan uhrilla voi olla tapahtuneesta voimakas häpeän tunne, ja mukana voi olla myös lahjontaa, uhkailua tai kiristystä. Ylipäätään kun vastakkain ovat aikuinen ja lapsi tai nuori, asetelma on hyvin auktoriteettipitoinen.

TS:n mukaan uhrit eivät omien sanojensa mukaan uskaltaneet sanoa vastaan, sillä se olisi tarkoittanut lähtöpasseja tallilta.

– Joissakin tapauksissa mukana on myös sitä, että lapsi tai nuori haluaa luonnollisesti tulla hyväksytyksi ja pidetyksi. Uhri luulee saavansa ne pyyteettä, mutta sitä osataankin sitten käyttää hyväksi, Lamppu sanoo.