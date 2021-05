Vielä aikaisemmin tiistaina Tesy väitti naantalilaiseen hevostalliin liitettyjä epäilyjä ”törkeiksi valheiksi”.

Turun eläinsuojeluyhdistys teki tiistaina täyskäännöksen suhtautumisessaan naantalilaiseen hevostalliin.

Tesy julkaisi tiistaina iltapäivällä Facebook-sivuillaan tiedotteen, jossa se ilmoitti lopettavansa kaiken yhteistyön Naantalissa sijaitsevan hevostallin kanssa. Tesy myös kertoi, että tallin toiminnassa mukana ollut mies on jättänyt paikkansa eläinsuojeluyhdistyksen johtokunnassa.

Vielä tiistaina aamupäivällä Tesy piti tallin toimintaa pyörittävään yrittäjäpariskuntaan liitettyjä epäilyjä useista laittomuuksista ”törkeinä valheina”.

Hevoshoitajien epäillystä kaltoinkohtelusta kertoi ensin Turun Sanomat.

TS:n mukaan jopa kymmeniä tallilla käyneitä 12–20-vuotiaita tyttöjä ja naisia olisi joutunut tallilla kaltoin kohdelluiksi vuosien ajan. Uhreilla olisi teetetty töitä, jotka voitaisiin rinnastaa pakkotyöhön.

TS:n tietojen mukaan tytöt ja naiset olisivat joutuneet lisäksi eriasteisten seksuaalisten tekojen kohteeksi. Rivojen puheiden lisäksi tyttöjä olisi tallilla puristeltu ja suudeltu.

Uhrit eivät omien sanojensa mukaan uskaltaneet sanoa vastaan, sillä se olisi tarkoittanut lähtöpasseja tallilta.

Tallin toimintaan liittyen on tehty kolme rikosilmoitusta. Tallia edustava mies on puolestaan tehnyt väitteistä rikosilmoituksen perättömästä ilmiannosta.

Tesyn toiminnanjohtaja Britt-Marie Juup kertoo tiedotteessa, että päätös yhteistyön lopettamisesta tehtiin nopeasti mutta harkiten.

– Nämä uutiset epäillyistä väärinkäytöksistä yllättivät meidät täysin. Ennen tätä viikkoa emme ole kuulleet tällaisista epäilyistä. On hyvä, että poliisi tutkii asiaa. Kyse on erittäin vakavista syytöksistä, Juup sanoi tiedotteessa.

Talli toimii Tesyn omistamalla tilalla Naantalissa, myös tilalla oleva kiinteistö on Tesyn omistama. Tesy on sijoittanut talliin viranomaispäätöksillä haltuunotettuja eläimiä. Tallia pyörittänyt pariskunta on vastannut myös Tesyn eläintenpelastusautosta.

Turun eläinsuojeluyhdistys vastaa hylättyjen ja haltuunotettujen eläinten adoptiotoiminnasta sekä luonnonvaraisten eläinten hoidosta.