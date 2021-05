Turun koronatilanne paranemaan päin – seuraavaksi rokotetaan 40-vuotiaita

Rajoitustoimet kehotetaan muistamaan erityisesti Turun jokirannassa.

Turussa on todettu keskiviikkona kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Muut tuoreet tartunnat ovat Raisiossa (5), Salossa (5), Koski Tl:ssä (1), Laitilassa (1), Liedossa (1), Loimaalla (1), Naantalissa (1), Taivassalossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt vakiintunut maakunnassa 100 paikkeille, ja se on nyt 97,1 tapausta / 100 000 asukasta.

Turussa ilmaantuvuusluku on laskenut viime viikon piikin jälkeen ja on nyt 93. Tartunnat pystytään jäljittämään noin 85-prosenttisesti. Tartunnanlähteitä ovat edelleen lähipiiri, työpaikat, sama talous sekä ulkomaat.

– Ilmaantuvuusluku pitäisi saada 50 paikkeille, jotta päästäisiin leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkoaamuna.

Vaikka rajoituksia on kevennetty, Peltoniemen mukaan on edelleen tärkeää noudattaa koronavarotoimia. Rajoitustoimet on aiheellista muistaa myös vapaamuotoisissa tapaamisissa, esimerkiksi Turun jokirannassa.

– Kokkolan epidemia on hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti perustasolta voidaan siirtyä leviämisvaiheeseen. Varotoimia tarvitaan ja jokaisen, niin nuoren kuin aikuisenkin, on syytä noudattaa niitä niin pitkään, kunnes koko Suomen väestö on saatu kattavasti rokotettua.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut nyt 70 635 turkulaista, joka on 41,9 % kaikista 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista. Otanrokotteen.turku.fi-sivun kautta yhteystietonsa on jättänyt hiukan yli 30 000 turkulaista. Rokotusaikoja jaetaan nyt 40–49-vuotiaille.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä lievensi lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoituksia tiistaina.

Lapset ja nuoret, jotka ovat syntyneet vuonna 2001 tai myöhemmin, voivat harrastaa sisätiloissa nyt myös lähikontakteja. Tavoite on, että lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminta päästään aloittamaan ensi viikolla, jos epidemiatilanne pysyy rauhallisena.