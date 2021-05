Turussa tapahtui huono koronakäänne – jokirannan illanvietot ja vappu näkyvät nyt tartunnoissa

Turun kaupunki kertoo, että koronatartunnat ovat kääntyneet Turussa taas nousuun ja myös testipositiivisten määrä on noussut selvästi.

Turussa todettiin viime viikolla 111 koronavirustartuntaa, ja tiistaina ilmaantuvuusluku oli 88 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden kahden viime viikon aikana.

– Olemme epidemiatilanteessa nyt veitsenterällä ja tartuntaluvuissa on jälleen tapahtunut käänne huonompaan. Tartunnoissa näkyvät nyt vapun ja jokirannan illanviettojen tulos. Toivon, että jokainen muistaa edelleen tilanteen vakavuuden ja huolehtii osaltaan riittävistä koronavarotoimista, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo Turun kaupungin tiedotteessa.

Myös Keski-Pohjanmaalla on viime päivinä koettu vapun viettoon kytkeytyvä tartuntaketju. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoo, että ketju lähti liikkeelle vappubrunssista ja siinä on todettu 41 koronavirustartuntaa. Karanteenissa on tämän vuoksi noin 300 henkeä.