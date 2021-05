Suomen ensimmäinen oireettomien massatestaus alkoi – ensimmäisenä testattiin turkulainen Marjatta

Turun Varissuon koronatilanne on kaupungin pahin. Tilanteeseen toivotaan helpotusta 5 000 pikatestillä.

Suomen ensimmäiseen oireettomien massatestaukseen on torstaina jo ennen kello 10 saapunut jonoon parikymmentä ihmistä. Varissuon jäähallin parkkihalli on valjastettu kahtena päivänä pelkästään pikatestaukseen. Tavoitteena on löytää alueelta tartuntaketjut ja katkaista ne tehokkaasti.

Suomi on saanut 250 000 pikatestiä EU:n hätäapuvälineen lahjoituksena. Näistä 5 000 on tilattu Turkuun.

Pikatestaukselle on kysyntää Varissuolla aamusta alkaen.­

Testi suoritetaan pöydän ääressä, josta näyte viedään bussiin analysoitavaksi. Testattu kävelee hallin toisen päähän odottamaan tulosta.­

Varissuo valikoitui testauspaikaksi, sillä siellä on ollut kaupungin pahin koronatilanne koko epidemian ajan.

– Kun koko Turussa ilmaantuvuusluku oli pahimmillaan yli 400, Varissuolla oli tuplaten se. Nyt Turun ilmaantuvuusluku on alle 100, mutta Varissuolla on arvion mukaan 300–400, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo.

Jutta Peltoniemen mukaan pikatestauksen tavoite on löytää tartuntaketjut ajoissa ja katkaista ne.­

Varissuolla on ollut kaupungin pahin koronatilanne koko epidemian ajan.­

Varissuolla asuva Marjatta Terho kertoo yllättyneensä alueen koronatilanteesta.

– Kuulin ensimmäistä kertaa eilen, että tämä on Turun pahin alue. Me kyllä asumme metsän reunassa, emmekä juuri käy Varissuon keskustassa. Sen olen huomannut jo aiemmin, että ihmiset ovat paljon ilman maskeja.

Marjatta Terho saapui testiin hyvissä ajoin, matkalla muille asioille.­

Terho saapui parkkihalliin hyvissä ajoin ennen kello kymmentä, jolloin testaaminen aloitettiin. Hän päätti tulla testattavaksi varmuuden vuoksi, vaikka onkin saanut jo ensimmäisen koronarokotteen.

– Lääkäri suositteli käymään, vaikka minulla ei ole oireita. Ainakin voin lääkärille sanoa, että olen käynyt. Ja eihän rokotekaan ole täysin varma, Terho kertoo.

Ensimmäinen etappi suoritettu, sitten kohti testiä.­

Paikalle parkkihalliin löytäminen oli helppoa, mutta loppusuoralla ilmeni ongelmia, kun Terho aviomiehineen ajoi parkkihalliin sisään. Terho joutui komentamaan ”isännän” ulos, kun hän itse jäi jonoon.

– Tuntui vähän sekameteliltä, kun kukaan ei ollut ohjaamassa. Ehkä se johtui siitä, että on niin aikaista.

Kun kello löi 10, pääsi Terho ensimmäisenä testaustuoliin istumaan.

– Olen käynyt kolme kertaa aiemminkin testissä. Se on inhottavaa, mutta inhottavampaa olisi saada tauti. Ajattelen aina, että en minä tähän kuole, hän tuumii.

– Testin tulos ei jännitä, tiedä kyllä, mikä se on.

Terhoa ei testipuikko hätkähdytä, hän on kokenut tämän aiemminkin.­

Suomeen saapuneet pikatestit ovat antigeeninosoitus-testejä, jotka eivät ole yhtä luotettavia kuin PCR-testit.

– Tällä löydetään 70–80 prosenttia oireisista ja vajaat 70 prosenttia oireettomien infektioista, ylilääkäri Tytti Vuorinen sanoo.

Varissuolla käytettävistä testeistä tuloksen saa nopeasti, 15–30 minuutissa, kun PCR-testin tulos vie puolitoista tuntia. Pikatestinäyte otetaan samalla tavalla nenänielusta kuin tavallinen koronatesti.

Koronatestausbussi kiertää normaalisti Halisissa ja Pansiossa. Nyt se on valjastettu pikatestien analysoimiseen.­

Vuorinen ei ole kuullut, että muualla Suomessa oltaisiin aloittamassa samanlaisia oireettomien massatestauksia.

– Tanskassa on käytetty oireettomien seulontoja jo pitkään, ja heillä on hyvät kokemukset siitä.

– Ensi viikolla sairaanhoitopiirien yhteisessä kokouksessa on tarkoitus kertoa, miten meillä meni, mikä on toiminut ja mihin täytyy kiinnittää huomiota, Peltoniemi lisää.

Varissuolla pystytään testaamaan kahden päivä aikana noin 2 000 ihmistä. Jokainen löydetty positiivinen pikatesti varmennetaan vielä saman päivän aikana PCR-testillä.

Massatestauksia on mahdollista järjestää myöhemminkin Turussa.

– Käytämme nämä 5 000 testiä ensin. Meillä on mahdollisuus pyytää tarvittaessa lisää, Vuorinen sano.