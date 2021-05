Ulkomailta tulleet koronatartunnat ovat lisääntyneet Turussa.

Turussa on todettu keskiviikkona 14 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnan pahin tilanne on Salossa, jossa uusia tartuntoja on 18.

Salon kaupunki on ilmoittanut siirtävänsä seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset sekä lukiot etäopetukseen. Nuorisotilat, uimahalli ja sisäliikuntapaikat suljetaan.

Yläkoulujen 7.–8. luokat sekä lukiot siirtyvät etäopetukseen 7.–21.5. väliseksi ajaksi. Yhdeksäsluokkalaiset jatkavat peruskoulunsa viimeiset viikot lähiopetuksessa.

– Tehdyt päätökset ovat välttämättömiä, jotta kaupungin tartuntatilanne saadaan rauhoittumaan. Me emme voi puuttua kuntalaisten yksityiselämän ratkaisuihin, mutta nyt jos koskaan on jokaisen kannettava vastuuta tai pian on myös alkukesä pilalla, sanoo kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Sen sijaan Turussa tilanne on ollut paranemaan päin. Viikolla 17 (26.4.–2.5.2021) kaupungissa todettiin 61 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 95 tapausta /100 000 asukasta. Tartunnanjäljitysprosentti on koko huhtikuun ajan ollut noin 83 prosenttia.

Tartunnanlähteet ovat edelleen samat, mutta ulkomailta tulleet tartunnat ovat lisääntyneet.

– Epidemiatilanne näyttää nyt hyvältä. Olemme onnistuneet Turussa epidemian torjunnassa hyvin, sillä maaliskuussa tartuntoja oli kuukaudessa noin 1 500, ja huhtikuussa niitä on ollut noin 500, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa.

Vapunvieton tartunnat kuitenkin näkyvät vasta seuraavan viikon–kahden aikana. Peltoniemen mukaan yksittäisiä vappujuhlissa tulleita tartuntoja on jo todettu.

Turun kaupunki valmistautuu TPS:n mahdollisiin mestaruusjuhliin. Turku liputtaa kotipelipäivinä kaupungissa TPS:n lipuin. Turkulaisten toivotaan liittyvän finaalihuumaan ripustamalla TPS:n pelipaidan tai lipun asunnon ikkunaan tai parvekkeelle. TPS pelaa SM-liigan finaaleissa Rauman Lukkoa vastaan.

Kaupunkilaisia kehotetaan voiton tullessa juhlimaan koronarajoitusten mukaisesti. Kultajuhlia suunnitellaan virtuaalisiksi yhdessä TPS:n kanssa.