Koira puri naista kasvoihin Turussa – poliisi pyytää havaintoja punaisesta Toyota Corollasta

Koiran omistaja ei ole toistaiseksi ilmoittautunut poliisille.

Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja viime lauantaina Turussa Hirvensalossa sattuneesta tapauksesta, jossa vapaana ollut koira puri naista kasvoihin.

Kytkemättömänä ollut koira puri naista Turussa Kakskerrantien ja Kukolantien risteyksessä. Tapaus sattui iltapäivällä kello 15 aikaan.

Asiasta ensimmäisenä kertoneen Turun Sanomien mukaan koira puri parikymppistä naista kasvoihin tämän yrittäessä ottaa koiraa kiinni.

TS:n haastattelema silminnäkijä oli itsekin yrittänyt ottaa koiraa kiinni mutta luopunut ajatuksesta, kun koira oli alkanut luimistella. Sen jälkeen koira oli mennyt toisen sitä kutsuneen naisen luo. Silminnäkijä ei nähnyt itse purematilannetta, mutta nainen oli noussut ylös kasvojen toinen puoli veren peitossa.

Koira on poliisille annetun ilmoituksen perusteella vaalean hiekanvärinen ja sillä on päässä ja jaloissa valkeita laikkuja. Koira on vankkarakenteinen, ja sillä on luppakorvat.

Koiran omistajaa pyydetään ilmoittautumaan poliisille. Poliisi kaipaa myös silminnäkijähavaintoja tapahtuneen nähneiltä henkilöiltä. Havaintoja toivotaan erityisesti tapahtumapaikalla olleesta punaisesta Toyota Corolla -merkkisestä henkilöautosta ja tilanteessa mukana olleesta naisesta, joka kutsui koiraa luokseen.

Uhrille aiheutui tilanteessa vammoja. Poliisi tutkii asiaa järjestysrikkomuksena ja vammantuottamuksena.

Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 411 7655.