Turun Varissuolla toteutetaan Suomen ensimmäinen oireettomien pikatestaus

Suomi on saanut lahjoituksena 250 000 pikatestiä.

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri järjestävät Varissuon asukkaille koronavirusta seulovan pikatestauksen Varissuon jäähallin parkkihallissa.

Suomi on saanut 250 000 laadukasta pikatestiä EU:n hätäapuvälineen rahoittamana lahjoituksena, ja pikatestejä on jaettu sairaanhoitopiirien kautta terveydenhuollon yksiköihin. Turussa toteutettava oireettoman väestön seulonta on ensimmäinen Suomessa.

Pikatestaukseen pääsee torstaina 6.5 ja tiistaina 11.5. klo 10–15. Pikatesti on maksuton ja tarkoitettu erityisesti oireettomille Varissuolla asuville. Testiin voi tulla ilman ajanvarausta tai lähetettä.

Varissuon alueella on koko koronaepidemian ajan ilmennyt eniten koronavirustartuntoja Turussa.

– Haluamme vähentää alueen viruskuormaa ja todeta oireettomien mahdolliset koronatartunnat nopeasti, siksi käytämme seulonnassa pikatestejä, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta kertoo tiedotteessa.

– Antigeeninosoituspikatestit mahdollistavat nopean joukkotestauksen ja tuovat siten hyvän lisän koronatorjuntaan ilman, että nykyinen testauskapasiteettimme kuormittuu. Positiiviset tulokset varmistamme kuitenkin laboratoriossamme PCR-testillä, Tyksin molekyylimikrobiologian ja virologian ylilääkäri Tytti Vuorinen sanoo.

Testi valmistuu odottaessa eli noin 15–30 minuutin kuluessa. Pikatestinäyte otetaan samalla tavalla nenänielusta kuin tavallinen koronatesti. Pikatestissä käyneet saavat ohjeet jatkotoimenpiteistä ja voivat palata koteihinsa heti testin jälkeen.