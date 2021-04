Turussa häiriökäyttäytymistä ja yksi puukotus – poliisi kertoo vapunvieton alkaneen kuitenkin kaikkiaan rauhallisesti

Helsingissä on ollut vappuaattona iltapäivästä niin ikään rauhallista.

Turussa vappuaatto sujui iltapäiväviiteen saakka rauhallisesti, mutta sittemmin tilanne on vilkastunut hälytystehtävien osalta, kerrotaan Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle.

Komisario Reijo Pennasen mukaan hälytystehtävät ovat koskeneet muun muassa häiriökäyttäytymistä ja päihtyneitä ihmisiä. Lisäksi kaupungissa on ollut yksi puukotus.

Poliisin twiitin mukaan iltapäivällä puoli viiden aikoihin keskustassa tapahtuneessa tilanteessa puukotettiin miestä. Paikalla oli useita poliisin partioita, ja tilanne on ohi. Tapauksen selvittelyn ja tutkinnan kerrotaan jatkuvan.

Poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä, mutta asianomistajalla ei ole hengenvaaraa. Kyseessä on ollut kahden henkilön välinen tilanne.

Lounais-Suomen poliisi kertoo Twitterissä, että vapunvietto on alkanut rauhallisesti ja vallitsevien rajoitusten sekä suositusten mukaisesti. Ihmisiä näkyy puistoissa ja kaupungilla, mutta väki liikkuu twiitin mukaan pienissä porukoissa ja turvavälit huomioiden.

Pennasen mukaan valvontakamerakuvien perusteella väkeä on Turussa liikkeellä aika paljon ja ihmisiä on muun muassa Aurajoen varressa.

– Kun vertaa aikaisempiin viikonloppuihin, niin aika vähäistä on Aurajoen varressa väki ollut, mutta nyt kun vappu on tullut, näkee selkeästi, että väkeä on enemmän, mutta turvavälit tahtovat vähän unohtua, Pennanen kertoo.

Helsingissä liikkeellä pieniä porukoita

Helsingissä vapunvietto on alkanut rauhallisesti, kertoo poliisi Twitterissä. Helsingin poliisin mukaan ihmisiä on jonkin verran liikkeellä pienissä porukoissa.

Poliisi on suosittanut vahvasti, että Helsingin keskustaan ei kokoonnuta vappuna ja toivoo, että viesti menee perille yhtä hyvin kuin viime vappuna.

Poliisi valvoo vappunakin kokoontumisrajoituksia ja turvallisuutta koko maassa.

Vaikka Suomen koronatartunnat ovat olleet laskussa ja aurinko voi paistaa osassa maata, poliisi, kunnat ja terveysviranomaiset toivovat ihmisten juhlivan tätäkin vappua pienesti, omien läheisten kesken. Oma kupla on termi, joka toistuu viranomaisten vapuntoivotuksissa.