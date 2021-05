Rikoskirjoittamisen opettaja Taina Kuuskorpi halusi opettaa suomalaiset kirjailijat luomaan parempia murhaajahahmoja. Hän päätyi tutkimaan pahuutta ja sen ilmenemistä viiden vuoden ajan.

– Kaikissa meissä on vähän pahuutta. Rikokset ja erityisesti raa’at rikokset ovat vain pahuuden ääripää, tutkija, kirjailija Taina Kuuskorpi sanoo.

Hänen hiljattain julkaistu teoksensa Pahat mielessä – tieteen näkökulmia pahuuteen (Siltala) esittää hengästyttävän kattavalla tavalla pahuuden laajan kirjon, miten se yhteiskunnassa ilmenee ja mistä se johtuu.

Materiaalin laajuus tuli kirjailijalle itselleenkin yllätyksenä.

– Opetan rikoskirjoittamista, ja yleinen ongelma on se, että hahmot eivät ole uskottavia, koska heidän mielenmaisemaansa ei ole syvennetty tarpeeksi. Ajattelin, että teen aiheesta näppärän taskuoppaan. Tutkimusmateriaalia löytyi lopulta enemmän kuin ikinä jaksaisi lukea, psykologiasta väitellyt Kuuskorpi kertoo.

”Taskuopas” laajeni viiden vuoden tutkimus- ja kirjoitusprojektiksi ja yli 400-sivuiseksi tietokirjaksi, joka on saamassa myös jatko-osan.

Teoksessa pureudutaan erityisesti persoonallisuushäiriöihin, joista pahimmat, psykopatia, narsismi, sadismi, antisosiaalisuus ja machiavellistinen persoonallisuushäiriö ovat saaneet omat lukunsa.

Raisiolainen kirjailija Taina Kuuskorpi on psykologian tohtori, joka opettaa rikoskirjoittamista.­

Maailmasta ei löydy montaa sarjamurhaajaa tai kiduttajaa, joka ei sairastaisi vähintään yhtä persoonallisuushäiriötä. Kuuskorven mukaan persoonallisuushäiriöitä löytääkin varmimmin vankilasta. Psykopaatti ei silti välttämättä syyllisty pahoihin tekoihin.

– Persoonallisuushäiriöiset voivat integroitua yhteiskuntaan, vaikka toki he saattavat olla hankalia tai erottuvia persoonia. Persoonallisuushäiriöt ovat kroonisia, eikä niitä paranneta, mutta niiden kanssa voi tulla toimeen. Toki osa niistä on rikoksille selvästi altistavia tekijöitä, Kuuskorpi sanoo.

– Täytyy kuitenkin muistaa, että persoonallisuushäiriö on vain yksi puoli ihmisestä. Ihminen on kokonaisuus, jolla voi olla myös luonteenpiirteitä, jotka auttavat nollaamaan häiriöitä.

Narsistinen persoonallisuushäiriö on ollut tapetilla viime vuosina. Pelkkä itsekeskeisyys ei kuitenkaan riitä diagnoosiin.

– Narsistin kipupiste on hirvittävän herkkä itsetunto; kun itsearvostus ei ole kunnossa, syntyy häpeän tunteita. Tästä seuraa, että narsistin pitää saada koko ajan kehua ja ihailua. Tuhoisan narsismista tekee se, että samalla muiden pitää olla huonoja, joten narsisti lyttää heitä. Lähipiiri siis kipuilee enemmän kuin sairastunut itse, Kuuskorpi sanoo.

Kirjassa käydään läpi useita tapausesimerkkejä Lordi Voldemortista Josef Fritzliin. Sukellusvenemurhaajana tunnetulla Peter Madsenilla on todettu sekä psykopaattinen, narsistinen että sadistinen persoonallisuushäiriö.­

Narsistin, kuten muidenkin vakavien persoonallisuushäiriöiden, ydin syntyy jo lapsuudessa. Jos itsetunto tai tunnetaidot eivät pääse kehittymään, asiaa on vaikeaa korjata myöhemmin.

Vaikein persoonallisuushäiriö eli psykopatia on myös eniten periytyvä. Siitä saattaa nähdä viitteitä jo pienessä lapsessa, jolla voi olla taipumusta tunnekylmyyteen esimerkiksi eläinten kiduttamisen ja väkivallan muodossa. Epävakaat perheolot ovat kuin bensaa liekkeihin.

– Kun lasta kohdellaan kaltoin, persoonallisuus alkaa häiriintyä. Kun katsotaan persoonallisuushäiriöisten ihmisten taustaa, todella isolla osalla on kaltoin kohtelua ja traumatisoitumista.

Persoonallisuushäiriöinen henkilö voi pärjätä elämässä myös hyvin, ja asiantuntijat ovat nähneet sairauden piirteitä usein valtioiden johtohahmoissa.

Kuurkorpi kertoo kirjassaan, että psykiatrit ovat määritelleet presidentti Donald Trumpin osoittaneen peräti kolmen, antisosiaalisen, narsistisen ja vainoharhaisen, persoonallisuushäiriön merkkejä.

Hän myöntää tehneensä itsekin diagnooseja katsoessaan Trumpin tv-esiintymisiä.

– Meillä oli mieheni kanssa tästä väittely. Mies ihmetteli, miksei Trump tajua ja odotti tämän valaistumista. Minä ilmoitin, että Trump ei tule koskaan tajuamaan, koska hänen parantumaton sairautensa ei mahdollista sitä, Kuuskorpi naurahtaa.

Yli 18000 psykiatria, psykologia ja mielenterveysalan muuta asiantuntijaa on allekirjoittanut väitteen, jonka mukaan presidentti Donald Trumpilla on useita vakavia psykiatrisia sairauksia.­

Arvioiden mukaan narsisteja on noin prosentti koko väestöstä, ja psykopaatteja saman verran, joskin nykytutkimuksen perusteella osa heistä on antisosiaalisia. Persoonallisuushäiriöisten koko määrää on mahdoton arvioida.

– Jäljitin itsekin tätä tietoa, mutta sitä ei ole vielä. Monilla on päällekkäisiä häiriöitä, ja lisäksi eri mantereilla esimerkiksi psykopatia määritellään hiukan eri asteikoilla.

Kuuskorven mielestä pahuutta tulee tutkia siksi, että sitä voitaisiin ymmärtää ja sitä kautta poistaa.

Mielen häiriöiden tutkiminen on ottanut viime vuosina ison loikan eteenpäin, kun aivojen kuvantamismenetelmät ovat kehittyneet.

– Aiemmin on ajateltu psykopaattien olevan täysin tunnekylmiä, mutta näin ei ehkä olekaan. Kyse voi olla tarkkaavaisuusongelmasta, ja tunteet lähettävät heille liian pieniä signaaleja, jotta he reagoisivat niihin. Se on paljon toiveikkaampi lähtökohta kuin että tunnepalikka puuttuisi kokonaan.

Persoonallisuushäiriöiden tutkimisessa on otettu suuria askeleita viime vuosina. Psykopatian tuntomerkit ja syyt eivät ole niin selvät kuin on luultu, ja sadismia on tähän mennessä tutkittu todella vähän.­

Tärkeintä olisi tunnistaa ongelman ydin, syy–seuraus-ketjut ja miten niihin voi vaikuttaa.

– Pahantekijät kehittyvät muiden tehdessä heille pahaa ensin. Miljoonan dollarin kysymys onkin sitten se, missä kohtaa ja miten väkivallan kierre ja periyttämisen ketju saadaan katkaistua ja mitkä asiat kaikkein varmimmin rikkovat ihmisen mieltä. Tässä traumatisoitumisen käsite on keskeinen.

Kun Koskelan teinisurma tapahtui, uutisoinnin fokus oli sen raakuudessa ja sadistisuudessa.

– Teko on aina väärin ja sympatiat uhrin puolella, mutta jos näitä halutaan estää, täytyy katsoa, mitä tekijöille on tapahtunut, Kuuskorpi huomauttaa.

Pahuus kiehtoo, mikä näkyy esimerkiksi rikoskirjallisuuden suosiossa tai lukuisissa viime aikoina julkaistuissa true crime -sarjoissa ja podcasteissa.

– Kukaan ei halua kouriintuntuvaa realistista pahuutta lähelleen, vaan sitä halutaan turvallisesti paperilta tai ruudulta, Kuuskorpi selventää.

Myös rikoskirjailijaksi haaveilevia on entistä enemmän. Rikoskirjoittamisen kursseja vetävän Kuuskorven mielestä pahuuden tunteminen on silloin ensisijaisen tärkeää.

– Siinä pitää suorastaan rypeä. Kirjoittaminen on näyttelemistä: pitää nähdä asiat hahmon silmin, tuntea ja kokea ne ja ymmärtää motiivi. Muuten hahmo ei ole uskottava.

Pahan teon, veriroiskeiden ja viiltojen kuvaaminen on huomattavasti helpompaa kuin sen kuvitteleminen, miltä puukolla lyöminen tuntuu tai miksi niin haluaa tehdä.

Kuuskorven mukaan erityisesti ruotsalaiset kirjoittajat ovat mestareita yhdistämään raa’an väkivallan ja toisaalta ihmisen ymmärtämisen. Ehkä juuri siksi Nordic noir on lyönyt itsensä läpi.

– Suomalainen kirjoittaminen on teknisempää. Toimintaa kuvataan kyllä pikkutarkasti, mutta hahmon uskottavuus saattaa jäädä. Rikoskirjallisuus ei ole yhtään sen helpompaa kuin muutkaan kirjallisuuden lajit. Siinä pitää pystyä kertomaan jotain uutta ihmisestä.

Edesmennyt kirjailija Stieg Larsson oli yksi ensimmäisistä Nordic noir -genren menestyjistä. Kuva hänen kirjansa pohjalta tehdystä elokuvasta Miehet jotka vihaavat naisia.­

Suomalaisia kirjailijoita Kuuskorpi kiittelee siitä, että raakuus ei ole heille itseisarvo. Hän itse on sitä mieltä, että viitteellinen kuva riittää.

– Viime vuosina on ollut sellainen buumi, että kilpaillaan, kuka keksii hulluimman tavan tappaa ihminen. Jännite ei tule kuitenkaan raakuudesta vaan ihan muista asioista.

Vaikka pahuus on entistä enemmän esillä uutisissa ja viihteessä, Kuuskorvella on silti positiivinen viesti: pahuuden lisääntyminen on vain illuusio.

– Väkivaltarikosten määrä on ollut jatkuvasti laskussa, ja esimerkiksi Suomessa tapahtuu paljon enemmän itsemurhia kuin murhia. Turvallisuusmittarilla mitattuna elämme hyvää aikaa. Tällaiset Koskela-tyyppiset tapaukset ovat onneksi hyvin harvinaisia ja äärimmäisiä.