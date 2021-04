Koronatartuntojen lasku hidastui – Varsinais-Suomi nousi Uudenmaan edelle: ”Puistoihin ei tule kokoontua vappuna”

Poliisi ja Turun kaupunki kehottavat kansalaisia juhlimaan pienissä porukoissa.

Sekä Turun kaupunki että Lounais-Suomen poliisi vetoavat asukkaisiin, että vappu vietettäisiin maltillisesti pienissä porukoissa ja kokoontumisrajoituksia noudattaen. Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämä kuuden hengen kokoontumisrajoitus on voimassa 14. toukokuuta saakka.

– Poliisin vahva suositus on, että keskustoihin tai puistoihin ei tule kokoontua vappuna. Viime vuonna ihmiset ilahduttavasti noudattivat ohjeistuksia ja viettivät vappua vastuullisesti. Pystymme siihen yhdessä tänäkin vuonna, sanoo valvonta- ja hälytystoimintasektorin johtaja, ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Turussa ei järjestetä tänäkään vuonna perinteisiä vapunviettotapahtumia. Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kehottaa kaupunkilaisia välttämään perinteistä vappujuhlintaa.

– Koronatartuntojen ilmaantuvuus on laskusuunnassa, mutta lasku on nyt hidastunut. Siksi on edelleen tärkeä jaksaa noudattaa koronavarotoimia, jotta saisimme lukua vielä matalammaksi ja samalla rokotuskattavuutta paremmaksi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Turussa todettiin keskiviikkona 15 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnan muut tuoreet tapaukset todettiin Laitilassa (3), Salossa (3), Kaarinassa (2), Liedossa (1), Maskussa (1), Pyhärannassa (1), Pöytyällä (1), Raisiossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on maakunnassa nyt 106,4 tapausta / 100 000 asukasta. Se on suurin Manner-Suomessa, kun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on nyt 106,3. Turun kaupungin ilmaantuvuusluku on suurempi, 130.

Yleisimmät tartunnanlähteet ovat sama talous, lähipiiri ja ulkomailta saatu tartunta.

Lounais-Suomessa partioi vappuna selvästi enemmän poliiseja kuin tavanomaisena viikonloppuna. Näkyvää valvontaa tehdään kaikissa alueen taajamissa. Poliisi valvoo yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä kokoontumisrajoitusten ja ravintolatoiminnan rajoitusten noudattamista.

– Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota nuorten päihteidenkäyttöön. Siksi etenkin alaikäisten vappusuunnitelmista on hyvä keskustella kotona ja muistuttaa nuoria ja lapsia turvallisesta, korona-ajan mukaisesta vapunvietosta, Sundqvist muistuttaa.