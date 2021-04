Sillan piti valmistua huhtikuussa, mutta nyt päivämäärä on siirtynyt elokuulle.

Logomon silta on ollut melkoinen murheenkryyni. Kuva tammikuulta 2020.­

Turun rautatieaseman ylittävän 140-metrisen kävelysillan piti ensimmäisen suunnitelman mukaan valmistua jo vuonna 2018. Sen jälkeen projekti on siirtynyt useita kertoja eteenpäin. Viimeisin valmistumisennuste oli huhtikuu 2021, mutta nyt valmistumisen on arvioitu viivästyvän elokuulle.

Logomon sillalle esitetään 2,1 miljoonan euron lisärahoitusta, joka sisältää 0,5 miljoonaa euroa riskivarausta. Asia esitettiin Turun kaupunginhallitukselle maanantaina.

Tarkennetun kustannusarvion mukaan sillan rakentamisen kokonaiskustannukset ovat 21,6 miljoonaa euroa.

Sillasta järjestettiin suunnittelukilpailu vuonna 2016. Sen yhteydessä projektiin varattiin viisi miljoonaa euroa. Rakennusurakan hinnaksi tuli lopulta 8,5 miljoonaa euroa. Lokakuussa 2018 tehty kustannusarvio oli 13,5 miljoonaa euroa, ja seuraavana vuonna se nousi jo 16 miljoonaan. Viime vuonna hinta pomppasi jälleen ylöspäin, 19,5 miljoonaan, ja nyt rahaa siis tarvitaan 2,1 miljoonaa euroa lisää.

– Kustannuksia ovat nostaneet ennen kaikkea suunnittelussa tapahtuneet muutokset ja virheet. Suunnittelutoimiston tekemissä sillan päätyportaiden laskelmissa havaittiin viime vuoden lopulla virhe, jonka korjaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästyttää urakan valmistumista. Myös sillan julkisivurakenteissa tarvittavien apurunkojen rakenteita on jouduttu tarkentamaan, Turun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Kustannuksia ovat lisänneet myös töiden siirtyminen rakentamisen kannalta epäedullisempaan vuodenaikaan, tarvikkeiden saatavuuden vaikeutuminen ja hintojen nousu. Näiden lisäksi valaistus- ja sähkötöiden sekä automaatiojärjestelmien suunnitelmia on jouduttu korjaamaan.

Kaupungin näkemyksen mukaan merkittävä osa viiveestä ja kustannusnoususta johtuu suunnitelmien puutteellisuudesta. Kaupunki on reklamoinut suunnitteluvirheistä suunnittelijaa ja esittänyt alustavan korvausvaatimuksensa. Suunnittelukilpailun voitti kilpailutyöllään ”Jousi” alun perin VR Track Oy, joka on nykyään osa NRC Groupia. Turun Sanomien mukaan yhtiön suunnitteluliiketoiminta on sittemmin siirtynyt suunnittelu- ja konsulttiyritys Swecolle.

Korvausasia tuodaan vahingon määrän selvittyä kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee investointimäärärahan tarkistusta 4.5. osavuosikatsauksensa yhteydessä, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto päättää investointimäärärahan tarkistuksesta osana kaupungin talousarvion toteutumisen osavuosikatsausta. Logomon sillan kustannusten ylitys esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä lisäämättä kokonaisrahoitusta.