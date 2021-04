Poliisi pani ratsian pystyyn Turun ruuhkaisimpaan kohtaan – tunnin saldo yllätti

Lounais-Suomen poliisilla on käynnissä tehovalvonta.

Poliisi on huolissaan törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrän kasvusta.­

Kello näyttää hiukan yli puoli kahdeksaa aamulla, kun levikkeelle kurvaa ensin yksi, sitten toinen ja lopulta kolmaskin poliisiauto. Perässä seuraa pari lisää sekä kaksi moottoripyöräpoliisia.

Sinivalkoista ryhmää on hankala olla huomaamatta edes satasen vauhdissa, mutta siinä vaiheessa on myöhäistä jarruttaa – mahdollinen ylinopeus on mitattu jo pari kilometriä aiemmin Turun kehätiellä sijaitsevalta sillalta.

Paikalle kehätien varteen kurvattiin puoli kahdeksan aikaan aamulla.­

Ennen Tampereen liittymää sijaitsevan levikkeen alussa on kaksi pysäyttäjää, jotka ohjaavat autot levikkeelle poliisien jututettavaksi. Levikkeen toisessa päässä ovat varmistajat eli moottoripyöräpoliisit, jotka lähtevät mahdollisten pakenijoiden perään.

Kehätiellä, tai ohikulkutiellä, niin kuin turkulaiset sen tuntevat, ei juuri hiljaista kohtaa ole. On ymmärrettävää, miksi ratsia on pistetty pystyyn juuri täällä.

– Tämä on alueen vilkkain paikka. Myös satamasta saapuva liikenne ajaa tätä kautta, ylikonstaapeli Vesa Roima kertoo.

– Yleensä meillä on kolme partiota ja yksi moottoripyörä, mutta nyt täällä on kaksi partiota apuna, koska paikka on niin haasteellinen.

Turun kehätiellä on runsaasti rekkaliikennettä.­

Tehostettu nopeusvalvonta on osa käynnissä olevaa valtakunnallista teemaviikkoa. Poliisi tekee tehovalvontaa kaikkina vuorokauden aikoina koko Lounais-Suomen alueella. Nopeuksia valvotaan alueen pääteillä mutta myös taajama-alueilla, erityisesti koulujen läheisyydessä.

Lounais-Suomen poliisilla on keskiviikkona käynnissä 24 tunnin yhtäjaksoinen valvonta. Yö oli suhteellisen rauhallinen, mutta kokeneet poliisit tiesivät, minne suunnistaa.

”Varmistajat” eli moottoripyöräpoliisit saivat olla toimettomia.­

– Meillä on tiedossa, että kun eräs tuotantolaitos sulkeutuu, sieltä lähdetään ajamaan kovaa. Siellä otettiin viime yönä kahdelta kortti pois.

Vuonna 2020 Lounais-Suomen alueella tapahtui yhteensä 602 henkilövahinkoon johtanutta liikenneonnettomuutta. Kovat nopeudet lisäävät onnettomuusriskiä.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat selvästi lisääntyneet. Niitä on Lounais-Suomen alueella vuodessa noin 900: Varsinais-Suomessa 600 ja Satakunnassa 300.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella kirjataan keskimäärin noin 14 törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista viikoittain. Roima kertoo yksistään viime viikonlopun saldon olleen 20. Ilmiö on lisääntynyt erityisesti nuorten mieskuljettajien keskuudessa.

– 2000-luvulla syntyneet ovat yliedustettuina tilastossa. Nuoriso ei pääse ravintoloihin, ja heillä on aikaa olla autossa. Ei koeta, että jotain voisi käydä. Lauantaina klo 1–2 aikaan saattaa tulla neljän auton rypäs, joka ajaa kiihdytysajoja.

Kehätieltä partiot siirtyvät toiseen paikkaan tekemään valvontaa.­

Ylinopeus on kuitenkin vaarallista myös taajama-alueilla.

– Helposti ajatellaan, että vain kaaharit aiheuttavat vaaraa, ei 10 km/h ylinopeus. Mutta mitä jos se lapsi onkin juuri silloin suojatiellä, ylikomisario Mika Peltola huomauttaa.

Turun kehätiellä sen sijaan ajetaan keskiviikkona varsin mallikkaasti. Huolta aiheuttavat hieman rekkojen väliset lyhyet turvavälit ja yhden traktorin aikaansaama liikenteen hidastuminen, mutta partiot seisoskelevat lähinnä toimettomina.

Yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen Liikenneturvasta (vas.), ylikonstaapeli Vesa Roima ja liikennesektorin johtaja, ylikomisario Mika Peltola olivat tyytyväisiä aamun saldon pienuuteen.­

Tunnin aikana poliisi joutuu jututtamaan vain kolmea autoilijaa.

Päivä on kuitenkin vielä nuori, sillä puoli yhdeksältä partiot siirtävät ratsian uuteen paikkaan. Edessä on vielä yhdeksän tuntia tiukkaa valvontaa.

Poliiseja toimettomuus ei haittaa tippaakaan.

– Meidän tavoitteemme on, ettei yhtään sakkoa tarvitsisi kirjoittaa, he sanovat.