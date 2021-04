Turussa kuului kummia: Tuomiokirkon kellot menivät aivan sekaisin – lopulta vaikenivat tyystin

18 000 kiloa painavat kellot pitivät hämmentävää konserttia tiistaiaamuna.

Turun tuomiokirkko on yksi kaupungin tunnetuimmista maamerkeistä.­

Turun keskustassa todistettiin tiistaiaamuna hämmentävää ”metakkaa”, kun Turun tuomiokirkon kellot soivat yhtäjaksoisesti tunnin ajan.

Kyseessä ei ollut tarkoituksellinen konsertti, sillä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tiedotti pari tuntia myöhemmin kelloissa olevan vika.

– Kellonsoittomoottoriin oli tullut maanantaina vika, ja kellot olivat soineet ylimääräisiä lyöntejä, tiedotteessa kerrottiin.

Paikalle on kutsuttu korjaaja, ja hän pääsee paikalle tiistain aikana. Turun tuomiokirkon kellot ovat nyt väliaikaisesti pois käytöstä.

Tuomiokirkon kellot soittavat normaalisti tasalyönnit, joissa saadaan ensin neljä lyöntiä ja niiden jälkeen aikalyönti. Tasalyöntien lisäksi kuullaan varttilyönnit niin, että vartin yli kello soi kerran, puolelta kaksi kertaa ja varttia vaille kuuluu kolme lyöntiä.

Tornissa on kuusi jumalanpalveluskelloa ja kaksi aikakelloa. Yhteensä kellot painavat 18 000 kiloa, ja ne on pitänyt vinssata torniin ulkopuolelta – tästä on muistona kirkon edustalla maassa oleva rautarengas.

Kellot ovat Turun palon jälkeiseltä ajalta. Vuonna 1827 Turussa koettiin liki koko silloisen kaupungin tuhonnut tulipalo, jolloin myös Tuomiokirkon torni paloi ja sen kellot sulivat. Kellot ovat tornissa 82 metrin korkeudessa.