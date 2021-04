Onko sinulla huono nimimuisti? Yksi kikka saattaa ratkaista ongelman pysyvästi

Mentalisti Pete Poskiparta opettaa tuoreessa kirjassaan, miten uuden ihmisen nimi pysyy mielessä esittelytilanteen jälkeen.

Hyvä muisti on taito, jonka voi oppia ja jota voi harjoittaa. Näin väittää turkulainen mentalisti Pete Poskiparta, joka käyttää omissa esityksissään jatkuvasti muistikikkoja.

Hän kertoo teatteriesityksensä sisältävän 47 eri muistettavaa esinettä tai asiaa, ja lisäksi hän opettelee muun muassa 20 yleisöstä poimitun avustajan nimet ensikuulemalta.

Maaliskuun lopussa ilmestyneessä kirjassaan Muisti – mentalistin tehokurssi Poskiparta opettaa, miten muistaa esimerkiksi syntymäpäivät, tunnusluvut ja jopa puhelinnumerot sekä miten opetella vieraan kielen sanoja tehokkaasti.

– Ihmiset haluaisivat muistaa paremmin erityisesti nimiä ja numeroita. Puhelinnumeroita ei tarvitse muistaa enää, mutta pin-koodeja ja alaoven koodeja sitäkin enemmän, Poskiparta kertoo.

– Nimien muistaminen on ainoa muistamisen ala, jota ei ole pystytty ulkoistamaan, sillä nimien ja kasvojen yhdistämistä ei tee mikään laite. Erityisesti kaupankäynnissä siitä on hyötyä, sillä nimen muistaminen tekee todistetusti asiakkaaseen vaikutuksen.

Pete Poskiparta on tutkinut erilaisia muistitekniikoita koko mentalisti-uransa ajan.­

Hyvin moni meistä uskoo, että itsellä on huono nimimuisti. Esittelyn jälkeen uuden ihmisen nimi haihtuu päästä saman tien, ja tuntuu nololta kysyä sitä myöhemmin uudestaan.

Poskiparran mukaan ensimmäinen vaatimus nimen muistamiseen on sen kuuleminen kunnolla. Jos nimestä ei saa esittelytilanteessa selvää, on uskallettava pyytää henkilöä toistamaan se.

Suomalaisten huono nimimuisti voi olla osaltaan myös kulttuurinen asia.

– Täällä saatetaan istua samassa pöydässä koko ilta ja kysyä sen jälkeen joltain toiselta, mikä tuon tyypin nimi oli. Se olisi aika epäkohteliasta muualla, psykologian tohtori, muistitutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta sanoo.

– Ne, joilla on hyvä nimimuisti, alkavat yleensä jopa huomaamattaan analysoida nimeä ja etsiä merkityksiä siihen.

Nimien muistamiseen Poskiparralla on yksi pääohje: visuaalinen mielikuva. Uusi asia kannattaa yhdistää hassulla tai hullulla tavalla asiaan, jonka jo muistaa. ”Siitä tulikin mieleeni” ei siis ole lainkaan turha sanonta.

– Mitä absurdimpi mielikuva, sitä todennäköisemmin se jää mieleen. Kenenkään ei tarvitse tietää, mitä ajattelee. Jotkut näkevät tosi väkivaltaisia kuvia, koska se toimii. Samoin seksuaalisuus muistetaan. Abstrakti unohdetaan helpommin, ja siksi numerot unohtuvat, Poskiparta sanoo.

Jotta nimen pystyy yhdistämään kasvoihin, niistä on löydettävä jokin kohta, johon mielikuvan voi yhdistää.

– Muistikouluttaja Harry Lorayne väitti, että jopa identtisistä kaksosista pystyy löytämään jonkin erottuvan piirteen, Poskiparta sanoo.

On paha väittää vastaan miehelle, joka muisti kerralla jopa 1 500 ihmisen nimen kertakuuleman jälkeen.

Poskiparta antaa kirjassaan esimerkin tekniikasta Sami Virta -nimisen henkilön avulla. Tällä on leveät kulmakarvat, joten Poskiparta kuvittelee sähkövirran kulkevan hänen kulmakarvojensa läpi. Sen jälkeen hän käyttää ”julkkiskerroin” -tekniikkaa ja kuvittelee Sami Kurosen istumassa miehen olkapäälle. Näin mielikuvan avulla on mahdollista muistaa nimet Sami ja Virta.

Sami (Kuronen) olkapäällä ja sähkövirtaa kulmakarvoissa = Sami Virta.­

Toinen esimerkki on Tanja Hietaniemi -nimisestä henkilöstä, jonka nimen Poskiparta itse koki vaikeaksi muistaa. Lopulta hän visualisoi Tanja Karpelan niemen kärkeen huutamaan ”come here, come here”. Kasvot muistaakseen hän kuvitteli, että naisella on nenäkoru, jossa roikkuu Tanja Karpelan kuva.

Pete Poskiparta kuvitteli Tanja Karpelan huutamassa niemennokassa ”Come here”. Yhdistääkseen nimeen kasvot hän kuvitteli henkilölle nenäkorun, jossa on kuva Tanja Karpelasta = Tanja Hietaniemi.­

Virpi Kalakosken mukaan visuaaliset kuvat ovat yksi tekniikka, mutta se ei välttämättä toimi kaikille.

– Jos henkilö on Marja, hänet voi ajatella marjakori kädessään, mutta se ei välttämättä kaikilta luonnistu. Yhtä hyvin voi tehdä toisenlaisia muistisääntöjä. Eräs tuttuni miettii heti, mistä päin Suomea sukunimi on kotoisin ja miksi. Näin hän yhdistää nimen omaan tietopohjaansa.

– Absurdien mielikuvien hyödyistä ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä, mutta mitään haittaa niistä ei ole. Voi yrittää hyödyntää yhtäaikaisesti montaa eri tekniikkaa, miettiä, millainen nimi on kirjoitettuna, miltä se kuulostaa tai visualisoida mielleyhtymä. Kannattaa käyttää kekseliäisyyttä.

Mentalisti ja muistitutkija ovat yhtä mieltä siitä, että muistia voi kehittää ja harjoittaa.

– Käytännön elämässä se on taitolaji. Pituudessa ja painossakin on vaihtelua, mutta se ei määrää, kuinka hyviä olemme urheilussa vaan se, kuinka paljon harjoittelemme, Kalakoski sanoo.

– Jos tekniikoita käyttää, niissä tulee yllättävän nopeasti sujuvaksi. Ensin pitää päättää, että käyttää tekniikkaa, ja aluksi siinä menee pidempi aika, Poskiparta sanoo.

On väärin olettaa, että nuorempien muisti olisi automaattisesti terävämpi kuin vanhempien ihmisten.

– Aina puhutaan, että iän myötä muisti heikkenee. Kun 60-vuotiaille on opetettu muistitekniikoita, valtaosa heistä päihitti alle 30-vuotiaat, jotka eivät osanneet tekniikoita, Kalakoski kertoo.

– Yleisesti voisi todeta, että ihmisillä on huono muisti kaikessa, mihin he eivät kiinnitä huomiota.