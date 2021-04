30-vuotias mies tuomittiin muun muassa ihmiskaupasta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Turun hovioikeus on tuominnut 30-vuotiaan miehen ihmiskaupasta, törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä ehdottomaan vankeustuomioon.

Kyseessä on Suomessa poikkeuksellinen rikosasia, jota käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa keväällä 2019.

Irakilaistaustaisen miehen epäiltiin menneen naimisiin Irakista Suomeen tulleen 14-vuotiaan tytön kanssa, mutta Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan uhrin iästä ei saatu selkoa, eikä vastaajan katsottu tienneen mahdollisesta alaikäisyydestä. Syytteet kaatuivat yhtä pahoinpitelyä lukuun ottamatta.

Sekä syyttäjä että asianomistaja valittivat tuomiosta hovioikeuteen. Käsittely käytiin suljetuin ovin.

30-vuotias mies on syntyjään Irakista, mutta on asunut Suomessa lapsesta lähtien. Hänellä on Suomen ja Irakin kansalaisuudet.

Mies ja rikosjutun asianomistajana oleva tyttö menivät naimisiin Irakissa vuonna 2014. Tytölle maksettiin islamilaisen kulttuurin mukainen mahr eli myötäjäiset. Epäily ihmiskaupasta perustuu IS:n tietojen mukaan ainakin osin tämän myötäjäisrahan maksamiseen.

Mies palasi vihkimisen jälkeen Suomeen. Tyttö matkusti ensin Turkkiin, jossa hän anoi Suomen suurlähetystöstä oleskelulupaa. Hän esitti Irakin passin, jonka mukaan hän oli 19-vuotias.

Saatuaan oleskeluluvan tyttö tuli Suomeen. Maistraatti kirjasi avioliiton väestötietojärjestelmään ja myönsi tytölle suomalaisen henkilötunnuksen, jossa syntymäaika oli merkitty passin mukaiseksi.

Avioliitto ei kestänyt kauaa. Alle kolmen kuukauden yhteisasumisen jälkeen tyttö muutti toiseen kaupunkiin ja haki avioeroa.

Tämän jälkeen tyttö synnytti poikalapsen. Pojan huoltajuudesta on riidelty käräjillä asti.

Tyttö teki miehestä myös rikosilmoituksen. Syyttäjä ei kuitenkaan löytänyt näyttöä väitetystä pahoinpitelystä ja vapaudenriistosta, joten syytteitä ei tuolloin nostettu.

Uusi rikostutkinta alkoi, kun Irakista ilmaantui tytölle toinen passi. Sukulaisten lähettämän passin mukaan hän ei olisikaan ollut naimisiin mennessään 19-vuotias, kuten oli luultu, vaan vain 14-vuotias. Heräsi epäily, että ensimmäinen passi olikin väärennetty. Passien aitoutta on pyritty selvittämään Irakin viranomaisilta.

Hovioikeus katsoi todistelulla tulleen näytetyksi, että asianomistaja oli ollut avioituessaan 13-vuotias ja Suomeen tullessaan 14-vuotias ja ettei vastaaja ollut voinut erehtyä pitämään asianomistajaa täysi-ikäisenä.

Keskeisenä asiakirjatodisteluna asianomistajan iästä oli oikeuslääketieteellinen arviointi, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos teki asianomistajan hampaistosta ja kädestä otettujen röntgenkuvien ja vertailuaineiston perusteella.

Hovioikeuden mukaan oikeuspsykologiset arviot tukivat asianomistajan kertomuksen luotettavuutta.

Vastaaja tuomittiin neljän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet tuomittiin korvaamaan asianomistajalle kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 5 000 euroa ja kärsimyksestä 25 000 euroa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat, asianomistajan henkilöllisyys ja hovioikeuden ratkaisu lopputulosta lukuun ottamatta määrättiin salassa pidettäviksi.