Turussa jälleen iso tartuntamäärä – lääkäri kertoo syyn: ”Ei tarvitse huolestua”

Turussa todettiin torstaina 38 uutta tartuntaa.

Turussa on todettu torstaina 38 uutta koronavirustartuntaa, mikä on toiseksi eniten koko Suomessa.

Määrä on lähes kaksinkertainen verrattuna keskiviikon tartuntamäärän kaupungissa.

Muut maakunnan uudet tartunnat ovat Salossa (11), Naantalissa (4), Kaarinassa (2), Mynämäessä (2), Raisiossa (2), Laitilassa (1), Liedossa (1) ja Somerolla (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on maakunnassa nyt 132,2 tapausta / 100 000 asukasta eli edelleen laskusuunnassa.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan tämän päivän korkeammasta tartuntojen lukumäärästä ei kannata vielä vetää johtopäätöksiä.

– Meillä on asioita, jotka selittävät tätä. Muutamassa lähipiirissä ja työpaikassa on tehty paljon seulontoja, ja sitä kautta on löytynyt tartuntoja, hän kertoo.

Koronatilanteen voi edelleen sanoa olevan paranemaan päin myös Turussa.

– Tämä (päivän lukema) ei tullut yllätyksenä. Vaikka tartunnat laskevat, voi tulla yksittäisiä päiviä, jolloin niitä on enemmän, Peltoniemi sanoo.

– Tästä yhdestä lukemasta ei tarvitse tarvitse vielä huolestua.