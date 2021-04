Liikuntatilojen sulku päättyy Turussa sunnuntaina – alan toimijat epätietoisia, miten saa toimia: ”Se on se pahin pelko”

Avin mukaan kuntosalit saavat avata ovensa maanantaina. Koronakoordinaatioryhmän suositukset ovat kuitenkin ristiriidassa määräyksen kanssa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti keskiviikkona jatkavansa liikunta-, huvi-, ja virkistystilojen sulkua Varsinais-Suomessa neljällä päivällä.

Sulku oli alun perin voimassa keskiviikkoon 14.4. asti, mutta nyt sen on määrä päättyä 18.4.

Alan toimijat ovat tällä hetkellä hyvin epätietoisia siitä, mitä sulun päättyminen käytännössä tarkoittaa. Saavatko esimerkiksi kuntosalit avata ovensa ja millä kapasiteetilla?

Sulun päättymistä on tulkittu monella tavalla. Jotkut turkulaissalit ilmoittavat sivuillaan avaavansa ovet maanantaina, jotkut on viestinnässään maltillisempia ja ilmoittavat kertovansa lisää lähiaikoina. Osa ei ole tiedottanut vielä mitään.

Sulkemismääräyksestä vastaava taho on ollut tähän mennessä aluehallintovirasto. Avi sysää vastuuta nyt myös kunnille.

– Me emme ole määritelleet maanantaista eteenpäin mitään rajoituksia. Kuntokeskustoimijoille on lähtenyt viestiä, että myös kunta voi tehdä tartuntatautilain mukaisia päätöksiä rajoituksista, Lounais-Suomen avin johtaja Heikki Mäki sanoo.

– Vaikka tilanne lähtisi jyrkästi pahenemaan, niin meidän aikataulujemme puitteissa emme saa maanantaiaamuksi mitään uutta päätöstä. Eli meidän puolestamme maanantaina paikat aukeavat, hän sanoo.

Turun tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan Turun kaupunki on noudattanut avin määräyksiä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän suosituksia.

– Alueellisen koronakoordinaatioryhmän suositukset ovat voimassa 25.4. asti eli vielä ensi viikon. Näkisin, että tätä asiaa käsitellään tiistaina ryhmän seuraavassa kokouksessa, hän sanoo.

Koronakoordinaatioryhmän suositukset ovat nimenomaan suosituksia, eivätkä ne sido yksityisiä toimijoita samalla tavoin kuin avin määräykset.

Peltoniemen mukaan kunta tekee lähtökohtaisesti päätökset omasta toiminnastaan, joita ovat esimerkiksi uimahallien ja liikuntatilojen käyttö, ja avin päätös sitoo yksityisiä toimijoita. Turun kaupungin kuntosalit ovat toistaiseksi kiinni, ja sisäliikuntatiloja saavat käyttää vain lasten harrasteryhmät.

– Avin päätös tuli hiljattain, emmekä ole ehtineet miettiä, mitä tapahtuu, kun sulun voimassaoloaika loppuu sunnuntaina. Avin päätökset ovat olleet ensisijaisia yksityisten toimijoiden osalta, mutta tätä täytyy vielä selvittää tämän päivän ja huomisen aikana, Peltoniemi sanoo.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että liikunta- ja virkistystiloissa on edelleen noudatettava tartuntatautilain pykälää 58 d.­

10 hengen asiakasrajoituksista määräävä tartuntatautilain 58 g -pykälä oli määräaikainen eikä enää voimassa. Sen sijaan asiakastiloissa on noudatettava edelleen pykälää 58 d, joka määrää turvaväleistä ja hygieniavaatimuksista.

Kuntosaleille ei siis voi rynnätä sadoittain asiakkaita heti maanantaiaamuna.

– Toimijoiden täytyy pystyä noudattamaan 58 d:tä, ja sitä valvotaan. Sulun päättyminen ei tarkoita, että voidaan palata normaalitoimintaan, Peltoniemi sanoo.

Turkulaisen kuntokeskus Studio Onen omistaja Mikko Äikäs on tiedottanut asiakkailleen keskuksen avautumisesta.

– Ei ole tullut varsinaista lupaa avata, mutta kun sulkua päätettiin jatkaa vain sunnuntaihin, niin olemme viestineet, että maanantaina avataan. Olisi erikoista, jos tällä viikolla tulisi vielä joku muu päätös. On pakko uskoa siihen, että avataan, kun muuta ei ole annettu.

Salilla toimitaan 58 d -pykälän mukaan kahden metrin turvavälejä noudattaen. Äikäs kertoo tarkistaneensa asian avista.

– Tiedämme aiempien tilastojen perusteella kapasiteetin, jolla kahden metrin turvavälit pystytään pitämään. Meillä on 1 300 neliötä käytössä, ja asiaa seurataan koko ajan.

Studio Onen omistaja Mikko Äikäs on ilmoittanut avaavansa kuntokeskuksen maanantaina.­

Pelottaako, että heti ensi viikolla annetaan taas joku uusi määräys juuri, kun sali on saatu auki?

– Se on tietysti se pahin pelko. Ei uskalla oikein mitään toivoa. Toiminta on ollut niin rajua ja nopeatempoista, että on mentävä viikko kerrallaan. Henkisesti on pakko varautua siihen, että joudutaan vielä sulkemaan, Äikäs sanoo.