Turun PET-keskus sai vieraikseen 19 psykopaattista rikollista vankilasta.

Mitä psykopaattisten rikollisten aivoissa tapahtuu, kun he näkevät väkivaltaa?

Tätä selvitettiin Turun PET-keskuksen, Karoliinisen instituutin ja Psykiatrisen vankisairaalan yhteistutkimuksella, johon osallistui 19 vapaaehtoista vankia, 19 verrokkia ja 100 kontrollihenkilöä. Tutkimus tehtiin rakenteellisen ja toiminnallisen magneettikuvantamisen (MRI) avulla.

Vankien tutkiminen on vaikeaa, mikä tekee tutkimuksesta hyvin erityisen.

– Vankeja ei mielellään kuljeteta vankilasta mihinkään. Suomessa tällainen onnistuu poikkeuksellisen helposti, mikä on hienoa. Aggressiivisuuden ja väkivallan aivomekanismeja on tutkittu todella vähän, ja tutkimme nyt ensimmäistä kertaa antisosiaalisuutta sekä rikollisilla psykopaateilla että tavallisilla ihmisillä, professori Lauri Nummenmaa Turun PET-keskuksesta kertoo.

Professori Lauri Nummenmaa on tyytyväinen yhteistyöhön vankeinhoidon kanssa.­

Tutkimuksen mahdollisti toimiva yhteistyö vankeinhoitolaitoksen kanssa, joka antoi pari vartijaa jokaisena tutkimuspäivänä kuljettamaan vankeja.

– Vapaaehtoisten vankien löytäminen oli yllättävän helppoa. He tulivat mielellään tänne, sillä kyllähän se on vaihtelua heidän arkeensa. Joku sanoi, että jos heistä jotain hyötyä on tekojensa jälkeen, niin hyvä niin, Nummenmaa sanoo.

Psykopaattien aivoissa tiettyjen alueiden tiheys on alentunut.­

Käytännössä PET-keskuksessa tehtiin kaksi tutkimusta, vangeille ja verrokkiryhmälle.

– Verrokkiryhmään oli valittu mahdollisimman tarkkaan henkilöitä, jotka vastasivat iän ja muiden ominaisuuksien suhteen vankeja. Sen lisäksi meillä oli iso joukko satunnaisia ihmisiä, joilta oli kyselylomakkeen avulla todettu, onko heillä psykopatiaan liittyviä persoonallisuuspiirteitä.

Psykopatia on tautiluokitukseen kuulumaton luonnehäiriö, jolle on ominaista itsehillinnän puute, tunnekylmyys, pinnallinen viehätysvoima ja empatiakyvyn puute. Lievempinä nämä piirteet ovat yleisiä myös psykologisesti ja sosiaalisesti hyvin toimeen tulevilla ihmisillä.

Vankilassa psykopaateilla on yliedustus, eli heitä saattaa olla jopa 20–30 prosenttia kaikista vangeista.

Tutkimukseen osallistujat kuljetettiin päiväksi PET-keskukseen. Heidän aivojensa rakennetta tutkittiin magneettikuvauksen avulla ja aivotoimintaansa mitattiin samalla, kun heille näytettiin pätkiä väkivaltaisista elokuvista, esimerkiksi Kellopeliappelsiinista ja Kill Billistä.

– Havaitsimme, että psykopaattisilla väkivaltarikollisilla aivojen toiminnanohjaukseen ja tunteiden säätelyyn osallistuvien aivojen alueiden tiheys on alentunut. Väkivaltaisia elokuvia katseltaessa nämä alueet puolestaan reagoivat psykopaateilla voimakkaammin, Nummenmaa kertoo.

Kill Bill -elokuvassa Uma Thurmanin esittämä hahmo lähtee veriselle kostoretkelle.­

Kellopeliappelsiinin väkivaltaiset kohtaukset kohauttivat sen ilmestyessä vuonna 1971.­

Tutkijat yllätti erityisesti se, että myös kontrolliryhmässä havaittiin samanlaisia muutoksia.

– Mitä enemmän psykopatian piirteitä henkilöillä oli, sitä enemmän aivot ovat rikollisen psykopaatin kaltaiset, Nummenmaa kertoo.

On siis mahdollista, että psykopatiaan liittyvät piirteet muodostavat jatkumon, jossa ainoastaan äärimmäiset piirteet johtavat väkivaltaan ja rikolliseen käyttäytymiseen.

Tutkimuksessa oli mukana vastaava ylilääkäri ja dosentti Hannu Lauerma Psykiatrisesta vankisairaalasta. Hän kertoi IS:lle pari vuotta sitten, että prosentti suomalaisista on psykopaatteja. Tuore tutkimus näyttäisi viittaavan samaan.

– Tulokset osoittavat, että psykopaattisten piirteiden määrä vaihtelee koko väestön tasolla. Vähäinen määrä psykopaattisia piirteitä ei aiheuta ongelmia, mutta noin prosentilla väestöstä psykopatia on niin voimakasta, että se voi johtaa rikollisuuteen ja väkivaltaan, Lauerma sanoo.

Ylilääkärin Hannu Lauerman mukaan noin joka sadas suomalainen on psykopaatti.­

Kansankielellä psykopatiaa voisikin kutsua Nummenmaan mukaan ikäväksi persoonallisuudeksi tai luonnehäiriöksi.

– Pieninä annoksina jotkut piirteet, kuten pelottomuus, voivat olla ihan hyviä.

Lauerma kertoi IS:n haastattelussa 2019, että psykopatia on yksi äärimmäisen harvoista psykiatrisista häiriöistä, joita ei voi hoitaa.

Tutkijat kuitenkin uskovat, että tuoreet tulokset auttavat ymmärtämään väkivallan taustalla olevia biologisia mekanismeja ja että niiden avulla voidaan suunnitella uusia hoitomuotoja aggression ja väkivallan hillitsemiseen.

– Nyt ymmärretään, että psykopatian taustalla on elimellisiä tekijöitä, eli aivojen toiminta on tietyillä alueilla muuttunut. Olemme kartoittaneet välittäjäainemekanismeja, jotka voisivat olla psykopatian taustalla. Tutkimme, voisimmeko löytää kohdemolekyylejä, joihin voisi lääkeaineilla vaikuttaa, mikä taas voisi hillitä käyttäytymisen muotoja, Nummenmaa kertoo.

Seuraavaksi heiltä on valmistumassa tutkimus, jossa verrataan psykopaatteja ja autisteja.

– Autismi on täysin toisenlainen sosiaalisen kanssakäymisen häiriö. Molempiin liittyy poikkeuksellista käytöstä, mutta se on laadultaan erilaista. Näitä kahta ryhmää vertaamalla voidaan tutkia, millä eri tavoin sosiaalisen tiedon käsittely saattaa muuttua aivoissa, Nummenmaa sanoo.

Tuore tutkimus Brain Basis of Psychopathy in Criminal Offenders and General Population on julkaistu Cerebral Cortex -tiedejulkaisussa.