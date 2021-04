Turun koronatilanne kohenemassa – näillä alueilla on eniten tartuntoja

Vanhojentansseja joudutaan siirtämään jälleen.

Turussa on todettu keskiviikkona 21 uutta koronavirustartuntaa. Muut maakunnan tuoreet tartunnat ovat Salossa (8), Loimaalla (3), Maskussa (3), Naantalissa (3), Aurassa (2), Raisiossa (2) Kaarinassa (1), Kemiönsaaressa (1), Laitilassa (1), Liedossa (1), Pöytyällä (1), Sauvossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Vaikka lukumäärä on alkuviikon määriä suurempi, Turun koronatartunnat ovat selvästi laskusuunnassa. Myös sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on vähentynyt Turussa merkittävästi.

Viime viikolla kaupungissa tuli yhteensä 151 uutta tartuntaa, ja ilmaantuvuusluku on nyt 195 tapausta / 100 000 asukasta, kun se vielä pari viikkoa sitten oli 300.

Koko sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on nyt 141,5 tapausta / 100 000 asukasta.

Tammi–maaliskuun aikana Turussa todettiin yhteensä 2 785 koronatartuntaa ja niistä maaliskuun aikana 1 539. Huhtikuun alkuun mennessä liki 13 000 henkilöä on ollut määrättynä joko karanteeniin tai eristykseen.

Turun kaupunki julkaisi keskiviikkoaamuna pidetyssä tiedotustilaisuudessa kaupungin pahimmat korona-alueet maaliskuun aikana.

Pahin tilanne on Varissuo–Pääskyvuori-alueella, Halisissa ja keskustassa. Myös Länsikeskuksen–Mälikkälän alueella, Kuninkojalla sekä Lausteen–Huhkolan alueella on paljon tartuntoja. Tiedot kertovat tartunnan saaneen henkilön asuinpaikan, eivät sitä, missä tartunta on saatu.

Yleisimmät altistuspaikat ovat edelleen sama talous, lähipiiri ja työpaikat.

Alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta sallittiin jälleen tiistaista 13.4. alkaen. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa, ja kontaktipelejä ei voi pelata.

Omatoimiliikunnassa ulkoliikuntapaikoilla saa olla kuuden hengen ryhmissä ja maksimissaan 12 henkeä kerrallaan niin, että etäisyydet pystytään säilyttämään.

Alakouluikäisten harrastustoiminta jatkuu. Yläkouluikäisten (v. 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sekä muiden alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta kaupungin sisäliikuntatiloissa on keskeytettynä 25.4. saakka.

Myös kaikki aikuisten sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmä- ja yksilölajien harrastustoiminta, pois lukien huippu-urheilu, on edelleen keskeytetty.

Yksityiset liikunta-, huvi-, ja virkistystilat ovat avin määräyksellä kiinni sunnuntaihin 18.4. asti.

Päiväkotien ja alakoulujen toiminta jatkuu normaalisti alkuvuoden käytännöin. Turun yläkoulut ja toinen aste jatkavat hybridimallissa 2.5. asti

Yläkouluissa opetus jatkuu hybridimallissa siten, että luokka-asteista aina yksi on vuorotellen etäopetuksessa ja kaksi muuta lähiopetuksessa. Näin parannetaan väljyyttä koulutiloissa.

Myös ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus jatkavat hybridimallissa 2.5. saakka.

Turun lukioiden vanhojentanssit siirretään toukokuulta elo-syyskuun vaihteeseen koronatilanteen takia.

– Lukioilla on vapaus valita itse sopiva päivämäärä, Turun klassillisen lukion rehtori Kai Heino sanoo tiedotteessa.