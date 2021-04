Opetuksen verkkopalvelussa tietomurto Turussa – tunnuksia saattanut päätyä vääriin käsiin

Tietomurto tehtiin viikonlopun ja maanantaiaamun aikana.

Opetuksen OPAS-verkkopalveluihin kohdistui Turussa viikonlopun ja maanantaiaamun aikana tietomurto. Turun kaupunki tiedotti asiasta keskiviikkona.

Tietomurron laajuus selvisi kaupungille maanantaiaamuna tietoturvan valvontajärjestelmän kautta. Turun kaupungin opettajat, oppilaat ja opiskelijat käyttävät OPAS-verkkopalvelua opetuksen toteuttamiseen ja yhteydenpitoon.

Ulkopuolinen tietomurto verkkoympäristöön on tapahtunut kiristyshaittaohjelman levittämiseksi, mutta levittäminen on onnistuttu estämään ylläpitoprosessein. Käyttäjien tunnustietoja on mahdollisesti päässyt tietomurron tekijöiden käsiin, ja siksi varotoimenpiteenä kaikkia opettajia, oppilaita ja opiskelijoita sekä sivistystoimialan hallinnon verkon käyttäjiä on pyydettiin maanantaina vaihtamaan salasanansa. Tietomurron tarkkaa laajuutta selvitetään.

Tapauksesta on tehty ilmoitukset kyberturvallisuuskeskukseen ja tietosuojavaltuutetulle sekä rikosilmoitus poliisille. Tapauksen tutkinta suojaavine toimenpiteineen jatkuu, ja kyberturvallisuuskeskus on aktiivisesti mukana selvitystyössä.

Tällä hetkellä palvelut toimivat Turun kaupungin mukaan opetuksen verkossa normaalisti.