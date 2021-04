Turun murhatapauksessa on useita erikoisia piirteitä – rikosoikeuden professori ei ole törmännyt yhteen niistä koskaan aiemmin

Pääsiäisenä tapahtunut surmatyö sisältää erikoisia käänteitä uhrin ja epäillyn yhteydestä aina sivullisten kärsimykseeen.

Kaksoismurha ja kolmen murhan yritys on kuohuttavin rikostapaus Turussa sitten kauppatorilla vuonna 2017 tapahtuneen terrori-iskun, jossa sai surmansa kaksi henkilöä.

Miksi kouvolalainen 27-vuotias mies tuli keskellä yötä aseistautuneena Pernossa sijaitsevaan kerrostaloon ja on nyt vangittuna kahden ihmisen murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä?

Tapaukseen liittyy useita erikoisia piirteitä, joille saadaan selitys kenties vasta paljon myöhemmin.

Harvinainen harrastus

Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäilty ja henkirikoksen pääkohde olivat molemmat turriharrastajia.

”Turreilussa” kyse on eläinhahmojen fanituksesta. Harrastajalla on fursoona eli hahmo, johon hän samaistuu esimerkiksi hahmoa esittävällä puvulla. Osalla kiinnostus alakulttuuriin näkyy taiteen, kuten kuvien ja animaatioiden seuraamisena. Epäillyn hahmo oli lohikäärme, kerrostalossa kuolleen uhrin jänis.

Lounais-Suomen poliisi ei ole halunnut kommentoida sitä, liittyykö teon motiivi jollain lailla turriharrastukseen.

27-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä epäiltynä.­

Suomessa ei tiettävästi ole tapahtunut aiemmin turreihin liittyviä henkirikoksia, mutta maailmalla niitä on ollut. Vuonna 2016 Kaliforniassa paikallisten turriharrastajien johtohahmoihin kuulunut nainen ammuttiin kotonaan. Tekijät kuuluivat myös turriyhteisöön, ja mukana henkirikoksessa oli uhrien 17-vuotias tytär, turriharrastaja hänkin. Myöhemmin kävi ilmi, etteivät surmat liittyneet suoraan turriharrastukseen. Tapahtumat kuitenkin heittivät varjon yhteisön päälle.

IS:n haastattelemat turrit haluavatkin korostaa, että valtaosa harrastajista on iloisia eläinhaalareihin pukeutuneita hahmoja, jotka käyvät muun muassa sairaaloissa vierailuilla. Heidän mukaansa kyseessä on samanlainen harrastus kuin mikä tahansa muukin.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen ei kommentoi Pernon tapausta suoraan mutta arvioi Ilta-Sanomille siihen liittyviä piirteitä yleisellä tasolla.

Hänen mukaansa harrastustoimintaan liittyvät henkirikokset ovat Suomessa harvinaisia.

– Ei tule sellaisia heti mieleen. Yleensä henkirikokset liittyvät perhetilanteeseen ja niissä on mukana voimakasta alkoholinkäyttöä, hän sanoo.

– Jos harrastus liittyy jollain lailla tapaukseen, on teko siinä mielessä hyvin epätyypillinen.

Sukunimet

Surmansa saaneella miehellä ja sairaalaan joutuneella, ensimmäisessä kerroksessa asuneella sivullisella uhrilla on sama, joskin yleinen suomalainen sukunimi.

Menikö tekijä kenties ensin väärälle ovelle? Tästä ei ole varmuutta, sillä poliisi ei ole antanut tietoja esimerkiksi siitä, missä päin kerrostaloa sivullisten uhrien kimppuun käytiin.

Poliisi sai aamuneljän jälkeen ilmoituksen ampumisesta kerrostalossa Turun Pernossa 3. huhtikuuta 2021. Paikalta löytyi kaksi vainajaa ja yksi loukkaantunut. Poliisi otti epäillyn kiinni rappukäytävästä.­

Tolvanen pitää harvinaisena sitä, että tekijä on surmannut sivullisen ja haavoittanut vakavasti toista.

– Murhatapauksissa on hyvin harvinaista, että sivulliset joutuvat kärsimään. Julkisella paikoilla tehdyissä henkirikoksissa riski on suurempi tai silloin, jos tekijää on yritetty estää. Sellaiset tapaukset, joissa on lähdetty tappamaan tiettyä henkilöä ja sivullinen joutuu henkirikoksen kohteeksi, ovat harvinaisia, hän arvioi.

Uhrien tausta

Surmansa saaneen miehen asunnossa oli kaksi muutakin henkilöä, jotka olivat omien sanojensa mukaan piilossa. Näiden henkilöiden uskotaan myös olleen tekijän kohteita.

Toisella heistä oli syntymäpäivä tapahtumapäivänä, mutta poliisin mukaan yhteensattumalla ei ole tekemistä henkirikoksen kanssa.

Virolainen Öhtuleht on kertonut, että asunnossa piileskelleet 48-vuotias nainen ja 23-vuotias mies olivat Viron armeijan korkea-arvoisen upseerin vaimo ja poika, jotka ovat asuneet pitkään Suomessa. Poika oli lehden mukaan murhan toisen uhrin, asunnon omistaneen 27-vuotiaan miehen elämänkumppani.

Mikä sai epäillyn ottamaan kohteekseen kaikki asunnossa olevat henkilöt? Valikoituiko uhrin sen mukaan, kuka sattui avaamaan oven? Poliisi ei ole ottanut kantaa siihen, liittyykö motiiviin esimerkiksi mustasukkaisuus.

Ei rikostaustaa

Ilta-Sanomien selvityksen mukaan epäillyllä ei ole rikostaustaa viimeisen 10 vuoden ajalta.

Tolvasen mukaan puhdas rikosrekisteri on tietyntyyppisten henkirikosten tekijöillä melko yleinen.

– Näin on erityisesti lähisuhdeväkivallassa ja mustasukkaisuudesta johtuvissa henkirikoksissa.

Kyseessä on Turun kuohuttavin rikostapaus vuosiin.­

Sen sijaan murhasta tuomituilla on yleensä kontollaan aiempia vankeusrangaistuksia.

– Olen perehtynyt Helsingin hovioikeuden vapauttamispäätöksiin 10 vuoden ajalta, ja niiden perusteella murhaan syyllistyneillä on usein rikostausta. Toki siellä ensikertalaisiakin on.

Kaksi asetta

Epäillyllä oli kiinniottohetkellä hallussaan kaksi asetta, luvaton ampuma-ase ja teräase. Hän oli käyttänyt hyökkäyksessä molempia. Myös tämä on melko harvinaista henkirikoksissa.

– Tavanomaista on, että tekovälineeksi valikoituu helpoimmin saatavilla oleva, ja siksi keittiöveitsi on yleinen väline, Tolvanen sanoo.

Kahden eri tekovälineen käyttäminen voi kuitenkin olla merkittävä tekijä tulevassa oikeudenkäynnissä.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen.­

– Yksi murhan peruste on, että se on tehty vakaasti harkiten. Varustautumisella on siis rikosoikeudellista merkitystä. Kun pohditaan, onko kyseessä tappo vai murha, siinä rajanvedossa tällaisella on suuri painoarvo.

Poliisi epäilee miestä huumausainerikoksesta mutta ei ole kertonut, oliko hän tekohetkellä huumausaineiden vaikutuksen alainen. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä tuomiota annettaessa.

– Itse aiheutettua päihtymystä ei Suomessa oteta syyntakeisuusarvioinnissa huomioon, eikä sille ole annettu tahallisuuden tai syyllisyyden arvioinnissa merkitystä. Siihen pitäisi olla jotain erityisiä syitä, enkä tiedä yhtään ennakkotapausta, jossa sellaisia olisi ollut, Tolvanen sanoo.