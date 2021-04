Turun tartunnoissa jälleen nousua – maakunnan tilanne silti paranemassa

Tiukat rajoitukset purivat vaihto-opiskelijoiden koronaryppääseen.

Turussa on todettu torstaina 40 uutta koronavirustartuntaa. Muut Varsinais-Suomen tuoreet tartunnat ovat Kaarinassa (4), Salossa (4), Laitilassa (2), Liedossa (2), Mynämäessä (2), Raisiossa (2), Koski Tl:ssä (1), Loimaalla (1) ja Nousiaisissa (1).

Tartuntamäärät ovat olleet maakunnassa laskussa, ja tuorein THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on 178,6 tapausta / 100 000 asukasta.

Pelkästään Turun ilmaantuvuusluku on kuitenkin suurempi, noin 300 tapausta / 100 000 asukasta (tilanne 6.4.).

Koronatesteissä käytiin pääsiäisenä normaaliaikaa vähemmän, ja tartuntalukemat ovat voineet olla sen takia normaalitilannetta maltillisemmat alkuviikosta.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan vaihto-opiskelijoiden keskuudessa todettu koronaryväs on saatu laantumaan.

– Tilanne on rauhoittunut. Siinä (ryppäässä) todettiin hieman yli 120 tartuntaa eli erittäin suuri määrä. Tilannetta edelleen seurataan ja näyttäisi, että tiukoilla rajoitustoimilla on onnistuttu pysäyttämään paikallinen koronavirusrypäs.

Turussa on tehty tartuntatautilain mukaista valvontaa. Peltoniemen mukaan tarkistuksia on tehty tähän mennessä noin 60 kohteeseen.

– Tarkistuksia on tehty monenlaisiin kohteisiin, ja ne ovat sujuneet hyvin.

Ensimmäisen koronarokotuksen on saanut nyt noin viidesosa sairaanhoitopiirin alueen asukkaista. Rokotteita on annettu yhteensä noin 104 000 kappaletta, joista ensimmäisten rokotteiden osuus on 94 500.

Tällä viikolla Turun Messukeskuksessa on rokotettu 70 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia. Rokoteaikoja on avautunut varattaviksi myös 65–69-vuotiaille, 1. ja 2. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville sekä 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville 16–17-vuotiaille.

Rokotteista oli puutetta pääsiäisviikolla, mutta tilanne on nyt parempi.