Poliisi huolestui lasten vaarallisesta touhusta Turussa

Rekkoja ja muita ajoneuvoja on laillista kuvata, kunhan se tehdään turvallisesti.

Turussa poliisi on havainnut lähellä Turun satamaa sijaitsevalla Juhana Herttuan puistotiellä joukon noin 10–13-vuotiaita lapsia, joiden toimintaan poliisi on joutunut puuttumaan. Noin seitsemän lapsen joukko on seissyt tien eri puolilla, kulkenut edestakaisin pitkin suojatietä sekä seissyt keskikorokkeen päällä kuvaamassa videoita.

Poliisi on todennut toiminnan vaaralliseksi ja ilmoittanut lapsille, ettei kuvaamista saa jatkaa siten, että lapset seisovat autotiellä tai juoksevat autojen eteen. Lapsijoukolle on myös kerrottu, etteivät kääntyvien kuorma-autojen kuljettajat välttämättä havaitse eteen juoksevia lapsia.

– Lapsia on tilanteessa kehotettu erityiseen varovaisuuteen liikenteessä. Yleisellä paikalla on laillista kuvata ohi ajavia autoja, mikäli se tapahtuu turvallisesti. Poliisi kuitenkin joutuu puuttumaan kuvaamiseen, mikäli nuoret juoksevat autojen eteen, seisovat autotiellä, menevät satama-alueelle tai muuten vaarantavat oman turvallisuutensa, toteaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Tuomo Katajisto tiedotteessa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen mukaan sosiaalisessa mediassa on myös levinnyt osittain vääriä perusteita poliisin toiminnalle. Rekkoja ja muita ajoneuvoja saa kuvata, kunhan siitä ei ole haittaa omalle tai toisten turvallisuudelle.

– Poliisi pitää raittiissa ilmassa valokuvaamista hienona harrastuksena. Emme kuitenkaan halua, että kenenkään lapsi jää harrastuksensa takia auton alle. Pyydämmekin lasten vanhempia keskustelemaan kotona lasten kanssa liikenteen vaaroista ja turvallisista kuvauspaikoista, komisario Katajisto muistuttaa.