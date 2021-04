Hus laajensi maskisuosituksen alakouluihin – näin pienet oppilaat saivat ”maskirallin” sujumaan Turussa

Kärsämäen koulun 1.–2.-luokkalaiset ovat jo ehtineet tottua maskinkäyttöön.

– Ei tätä ole kovin hankalaa käyttää. Pitää vain hengittää vähän hitaammin, turkulainen 8-vuotias Akseli Wittfooth sanoo.

Vastaus jää mietityttämään, sillä pojan silmät näkyvät juuri ja juuri ison kasvomaskin takaa. Toisaalta, jos vaihtoehtona ovat karanteeni ja koronatesti, maski on todennäköisesti mukavampi valinta.

– Olen käynyt neljä kertaa koronatestissä. Se on aina inhottavaa, Akseli sanoo.

Akseli Wittfooth on käynyt neljä kertaa koronatestissä, mutta kyseessä oli onneksi aina tavallinen flunssa.­

Akseli on ensimmäisellä luokalla, ja vain harva hänen ikätovereistaan joutuu käyttämään maskia koulussa. Turku oli kolme viikkoa ainoa paikka Suomessa, jossa maskeja suositeltiin koko perusopetukseen, myös nuorimmille oppilaille. Nyt Husin koronakoordinaatioryhmä on antanut suosituksen kasvomaskeista alueen ala- ja esikouluille.

Turkulaisessa Kärsämäen koulun 1.–2.-luokkalaisten yksikössä maskien käyttö on saatu ongelmitta osaksi normaalia koulupäivää.

Kun tieto maskisuosituksesta tuli, terveydenhoitaja kävi saman päivän aikana opastamassa jokaista luokkaa maskin käytössä.

– Me kaikki opettajat kokoonnuimme ja mietimme tarkkaan, miten maskien jakaminen tapahtuu käytännössä, yksikönvastaava, opettaja Anne Ranta kertoo.

Opettaja Anne Ranta suhtautuu oppilaiden maskinkäyttöön positiivisesti, sillä se suojaa myös henkilökuntaa.­

Suositus ei aiheuttanut opettajakunnassa mutinoita.

– Siinä kohtaa tautitilanne oli sellainen, että koimme, että kaikki suositukset kannattaa ottaa käyttöön, turvallisuusvastaava, opettaja Birgitta Ropo sanoo.

Maskiralli on päivittäin melkoinen. Oppilaat tulevat sisään luokittain, ja takit riisuttuaan he menevät pesemään kädet. Sen jälkeen he saavat maskin. Seuraava luokka tulee sisään, kun edellinen on päässyt luokkaansa. Sama tapahtuu joka ikisen välitunnin jälkeen.

– Ikävin puoli tässä on varmaan se, että tämä vie oppitunnista aikaa, Ranta sanoo.

Aino Heiskanen (vas.), Aini Keränen ja Serafiina Luntamo näyttävät, miten käytäntö toimii. Opettaja Brigitta Repo on valmiina puhtaiden maskien kanssa.­

1B-luokan matematiikan tunnilla jokaisella on maski täysin oikeaoppisesti kasvoilla. Oppilaat osaavat tehdä solmut ja muut askartelut, jotta iso maski pysyy paremmin pienillä kasvoilla.

– Tämä on sujunut yllättävä hyvin. Oppilaat ovat ehkä käyttäneet maskia aiemmin kaupoissa ja julkisissa liikennevälineissä. Muutamia kysymyksiä tuli vanhemmilta, kun lapsella on esimerkiksi allergia, mutta niihinkin tilanteisiin on löydetty ratkaisu, Ranta sanoo.

1B:n matematiikan tunti sujuu jouhevasti myös maskit päässä.­

Opettajille maskisuositus on ollut tietynlainen helpotus. Oman terveyden puolesta ei tarvitse pelätä niin paljon, kun on edes jonkinlainen suoja. Kärsämäen yksikössä on oltu myös onnekkaita, sillä koulussa ei ole ollut yhtään tartuntaa.

Maskirallia ja muita suosituksia ollaan valmiita sietämään pitkäänkin, jos oppilaat voidaan pitää koulussa niiden avulla.

– Lähiopetus ehdottomasti niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Etäopetus näin pienille olisi todella haastavaa järjestää, Ropo sanoo.

Dataa nuorimpien luokkien maskinkäytön hyödyllisyydestä ei ole vielä saatavilla, koska suositus on ollut voimassa vasta muutaman viikon. Vanhempien alakoululaisten tartuntojen perusteella voi kuitenkin sanoa, että maskista on hyötyä.

– 4. ja 5.-luokkalaisilla oli maskisuositus jo vuoden alusta. Huomasimme silloin, että altistumiset jäivät selvästi vähäisemmiksi eli siitä oli apua. Kun sairastunut on käyttänyt koulussa maskia, jatkotartuntoja on koulusta tullut harvoin, Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

– Pienimpien oppilaiden osalta on vähän aikaista sanoa tarkasti, mutta sen pystyy kertomaan, että altistustilanteita on jo ollut selvästi vähemmän.