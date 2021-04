Moni kysymys on edelleen auki. Teoista epäilty on vangittu.

Poliisi tutkii pääsiäislauantaina aamuyöllä turkulaisessa lähiössä tehtyä rikossarjaa kahtena murhana ja kolmena murhan yrityksenä.

IS kokosi yhteen kaiken sen, mitä asiasta tähän mennessä tiedetään.

1. Uhri soitti poliisille

Poliisi sai ilmoituksen veriteosta lauantaina aamuyöllä kello 04.02. Soittaja oli kerrostalossa asunut 27-vuotias mies.

Teoista epäilty mies vangittiin keskiviikkona. Hän ei peitellyt kasvojaan.­

2. Viisi asianomistajaa

Kun poliisit saapuivat paikalle, he löysivät apua soittaneen 27-vuotiaan miehen sekä 25-vuotiaan naisen kuolleina. Heitä oli ammuttu. Poliisit löysivät myös 29-vuotiaan miehen, joka oli saanut vakavia vammoja teräaseesta.

Menehtynyt nainen ja teräaseesta vammoja saanut mies olivat tekijälle entuudestaan tuntemattomia. Poliisin tietojen mukaan he olivat sivullisia, jotka tulivat tapahtumapaikalle.

Tapahtuma-asunnosta löytyi myös 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, jotka olivat piilossa epäillyltä tekijältä. Heillä ei ollut ulkoisia vammoja.

Poliisioperaatio Turun Pernossa viime lauantaina.­

3. Epäillyllä tekijällä ei ole rikostaustaa

Teoista epäilty 27-vuotias kouvolalaismies mies löytyi talon ”lähistöltä”. Mies luopui teräaseesta ja ampuma-aseesta, joka oli luvaton. Mies ei tehnyt vastarintaa kiinniottotilanteessa.

IS:n tekemän selvityksen mukaan miehen kontolla ei ole viimeisten kymmenen vuoden ajalta rikostuomioita. Hänellä ei ole siis aiempaa väkivaltaista taustaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi hänet rikoksista epäiltynä keskiviikkona.

IS:n selvityksen mukaan mies on vihkiytynyt furry-alakulttuuriin, joka keskittyy eläinhahmoihin, joissa on ihmismäisiä piirteitä. Suomessa puhutaan turrikulttuurista tai turreista.

Epäilty on jakanut Twitter-tilillään myös lukuisia kuvia piirretyistä lohikäärmeistä. Englanniksi kirjoittava mies ilmoittaa kiinnostuksen kohteiksi myös muun muassa ruuanlaiton, musiikin ja amatööripyrotekniikan.

Mies kertoo pitävänsä ”kaikenlaisesta musiikista”. Hän on pelannut myös lukuisia videopelejä tietokoneella ja PlayStationilla. Lempieläimekseen mies mainitsee kissan.

4. Yhteinen harrastus yhdisti uhriin

Poliisin käsityksen mukaan teon varsinaisena kohteena on ollut ampumavammaan menehtynyt mies ja mahdollisesti miehen kanssa samassa asunnossa olleet henkilöt.

Epäiltyä ja kuollutta miestä yhdistää kiinnostus turriharrastukseen.

Poliisioperaatio oli mittava.­

5. Tekijä on kertonut tapahtuneista avoimesti

Rikoksista epäilty mies on kertonut tapahtumista avoimesti poliisille, ja hän on pääpiirteissään myöntänyt tapahtuneet.

Poliisin käsityksen mukaan epäilty oli ampunut laukauksia asunnossa sisällä, kerrostalon rappukäytävässä sekä talon ulkopuolella. Poliisilla on kertomansa mukaan tieto tapahtumien taustoista sekä tekojen motiivista. Tutkinnallisten syiden takia poliisi ei ole kuitenkaan toistaiseksi raottanut asiaa tarkemmin.

– Meillä on hyvä käsitys motiivista, mutta kun esitutkinta on kesken, sitä pyritään vielä tarkentamaan. Ennen kuin käsitys on täysin varma, emme halua antaa disinformaatiota, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio on kertonut IS:lle.

Traaginen tapahtumasarja liittyy kahteen saman kerrostalorapun asuntoon, joista toinen sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa ja toinen kolmannessa kerroksessa. Näiden kahden asunnon ovissa lukee sama, yleinen suomalainen sukunimi. Poliisi on tutkinut molempia asuntoja.

Henkirikoksen pääasiallinen kohde asui kolmannen kerroksen asunnossa. Poliisi ei kommentoinut Ilta-Sanomien esittämää kysymystä, voiko olla mahdollista, että epäilty tekijä on sukunimisekaannuksen vuoksi mennyt ensimmäiseen kerrokseen väärälle ovelle kolkuttelemaan.

Poliisi työssään Turun Pernossa.­

6. Naapurin mukaan talossa on ollut huumeongelmaa

Kahden murhan, kolmen murhan yrityksen ja ampuma-aserikoksen lisäksi miestä epäillään huumausainerikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. IS:n haastatteleman naapurin mukaan talossa on esiintynyt jonkin verran huumeongelmaa.

– Sen mä oon tiennyt, että jonkin verran huumeidenkäyttöä on. Mutta niin kauan kuin mä oon saanut olla rauhassa, niin mulle ei oo kuulunut toisten ihmisten tekemiset. Jokainen saa elää elämäänsä, asukas on kertonut.

Poliisi ei ole kuitenkaan raottanut, mikä huumausaineiden rooli tässä rikostutkinnassa on. Poliisi ei ole kertonut, oliko epäilty tekoaikaan huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

– Voin vahvistaa, että tähän liittyy huumausainerikos, mutta millä tavalla, sitä avataan esitutkinnan myöhemmässä vaiheessa, Kontio on sanonut.