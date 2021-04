”Tilanne on hyvin stressaava minulle.”

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tiistaina iltapäivällä todennäköisin syin 27-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä Turun Pernossa.

Tapaukseen liittyi ikävä sivujuonne. Syytön turkulaismies leimattiin Turun kaksoismurhan epäillyksi keskustelupalstoilla.

Pernossa asuva mies, järkyttyi pahasti viikonloppuna.

– Sain tietää, että minut oli mainittu sosiaalisen median Turun epäiltyyn kaksoismurhaan liittyvillä keskustelupalstoilla. Nimeni oli julkaistu ja väitettiin jopa minun olevan epäilty tekijä, Kristian Karlsson kertoo Ilta-Sanomille.

Jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kristiina Kontio Lounais-Suomen poliisilaitokselta vahvisti IS:lle, että tällaisia virheellisiä tietoja on liikkunut sosiaalisessa mediassa.

– On todella törkeää, että nimeäni on levitetty. Tilanne on hyvin stressaava minulle, Kristian Karlsson kertoo Ilta-Sanomille.

Hän täyttää myöhemmin huhtikuussa 27-vuotta.

– Tällainen vaikuttaa elämääni ja työn tekemiseeni, hän sanoo.

Sunnuntaina Kristian kirjoitti omille Facebook-sivuilleen aiheesta:

– Hei! Minun nimeä ja profiilia on levitelty murha infossa ja muissa palstoilla liittyen pernon murhiin jossa väitetään että minä olen ampuja. Tämä ei pidä paikkaa eli minä en liity mitenkään asiaan! Saa ja pitää jakaa!

– Tein asiasta rikosilmoituksen poliisin sähköisten palvelujen kautta, hän kertoo.

Karlsson epäilee joutuneensa kunnianloukkauksen kohteeksi

Aiheesta kertoivat aiemmin Turun Sanomat ja MTV.