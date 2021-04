Turreiharrastuksesta kiinnostuneella miehellä ei ole aiempaa rikostaustaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tiistaina iltapäivällä todennäköisin syin 27-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä Turun Pernossa.

Poliisi kuvailee tummatukkaista, 27-vuotiasta kouvolalaismiestä yhteistyöhaluiseksi. Mies on kertonut avoimesti tekoonsa johtaneista syistä.

Hän ei myöskään peitellyt kasvojaan valokuvaajilta vangitsemisoikeudenkäynnin alussa. Epäilty istui korona-ajan hengen mukaisesti kasvomaski naamallaan ja piti käsiään rauhallisesti sylissään.

IS:n tekemän selvityksen mukaan miehen kontolla ei ole viimeisten kymmenen vuoden ajalta rikostuomioita. Hänellä ei ole siis aiempaa väkivaltaista taustaa.

Mikä sitten johti veritekoon, jota tutkinnanjohtaja Kristiina Kontio pitää ”poikkeuksellisena”?

Poliisilla on kertomansa mukaan tieto tapahtumien kulusta, taustoista sekä tekojen motiivista. Tutkinnallisten syiden takia poliisi ei kuitenkaan vielä tiedota niistä.

– Meillä on hyvä käsitys motiivista, mutta kun esitutkinta on kesken, sitä pyritään vielä tarkentamaan. Ennen kuin käsitys on täysin varma, emme halua antaa disinformaatiota. Tarkoitus on tiedottaa tarkemmin esitutkinnan myöhemmässä vaiheessa, Kontio kertoo IS:lle.

Mies on ollut sosiaalisessa mediassa vähintäänkin melko aktiivinen.

Erityisesti mies on vihkiytynyt furry-alakulttuuriin, joka keskittyy eläinhahmoihin, joissa on ihmismäisiä piirteitä. Suomessa puhutaan turrikulttuurista tai turreista. Alakulttuurin suosimia antropomorfisia eläinhahmoja esiintyy mediassa ja taiteessa ja alakulttuurissa järjestetään myös tapahtumia, joissa osa harrastajista pukeutuu esimerkiksi pörröisiksi eläinhahmoiksi.

Epäilty on jakanut Twitter-tilillään myös lukuisia kuvia piirretyistä lohikäärmeistä. Englanniksi kirjoittava mies ilmoittaa kiinnostuksen kohteiksi myös muun muassa ruuanlaiton, musiikin ja amatööripyrotekniikan.

Mies kertoo pitävänsä ”kaikenlaisesta musiikista”. Hän on pelannut myös lukuisia videopelejä tietokoneella ja PlayStationilla. Lempieläimekseen mies mainitsee kissan.

Surmansa lauantaina tapahtuneessa veriteossa saivat pääkohteeksi arvioitu 27-vuotias mies ja sivullinen 24-vuotias nainen. Lisäksi yksi sivullinen henkilö sai vakavia vammoja, mutta hänellä ei ole enää hengenvaaraa. Poliisin mukaan häntä on päästy puhuttamaan sairaalassa.

Epäiltyä ja 27-vuotiasta uhria yhdistää kiinnostus turriharrastukseen.

Tapahtuma-asunnosta löytyivät myös 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, jotka kertoivat olleensa piilossa epäillyltä tekijältä.

Poliisi otti epäillyn kiinni heti surmatyön jälkeen, ja hänen hallustaan löytyi luvaton ampuma-ase ja teräase.

– Meillä on käsitys siitä, mistä surma-ase on peräisin, Kontio kertoo.

Kiinniotetun miehen epäillään ampuneen laukauksia asunnossa sisällä, kerrostalon rappukäytävässä ja talon ulkopuolella. Poliisi ei ole kertonut, ovatko molemmat surmatyöt tapahtuneet yksityisasunnoissa vai niiden ulkopuolella.

Sairaalaan joutuneen uhrin sukunimi on sama kuin menehtyneellä miespuolisella uhrilla. Poliisi ei ole tiedottanut, oliko heillä sukulaisuussuhde. Poliisi ei ole myöskään ottanut kantaa siihen, menikö surmaaja mahdollisesti saman sukunimen vuoksi aluksi väärään asuntoon, minkä vuoksi kaksi sivullista joutui hyökkäyksen kohteeksi.

Vangittua miestä epäillään myös ampuma-aserikoksesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta ja huumausainerikoksesta. Poliisi ole kertonut, oliko epäilty tekoaikaan huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

– Voin vahvistaa, että tähän liittyy huumausainerikos, mutta millä tavalla, sitä avataan esitutkinnan myöhemmässä vaiheessa, Kontio sanoo.