Turun kaupunki pitää säännöllisen infotilaisuutensa koronatilanteesta tänään keskiviikkona.

Turun kaupunki järjestää medialle ja kaikille kaupunkilaisille avoimen koronainfotilaisuuden tänään kello 10. Voit seurata ISTV:n suoraa lähetystä tiedotustilaisuudesta tästä artikkelista.

Tilaisuudessa puhutaan muun muassa Turun tartuntatilanteesta, rokotusten edistymisestä ja rajoituksista.

Eilen tiistaina Turussa todettiin 20 uutta koronatartuntaa. Kuluneen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 802. Koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on tuoreimman tiedon mukaan 253,2. Uudellamaalla ilmaantuvuusluku on 313,6.

Turku on yksi liikkumisrajoitusten lakiesityksessä mainituista kaupungeista. Sekä Turun kaupunki että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat kuitenkin selvästi sitä mieltä, että liikkumisrajoituksia ei juuri nyt tarvita.