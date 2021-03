Turun koronatilanne jatkuu vakavana: ”Meillä on haastavat ajat edessä”

Turun koronatilanne ei ole laantumassa. Vartioliikkeet jatkavat vartiointia Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon opiskelija-asuntokohteiden ympäristössä.

Turun vakavaa koronavirustilannetta ei ole saatu kuriin. Turussa asuvilla kansainvälisillä korkeakouluopiskelijoilla on todettu maanantain jälkeen parikymmentä uutta koronatartuntaa. Näin kertoo kaupunki tiedotteessaan.

– Meillä on haastavat ajat edessä, eikä koronatilanne ole laantumassa. Kaikki mahdolliset toimet siis tarvitaan tilanteen hillitsemiseksi, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Opiskelijoilla yhteensä 100 tartuntaa

Tartuntaketjuun yhdistettyjä tapauksia on tämänhetkisen tiedon mukaan yhteensä 100. Altistumisia on tiedossa noin 160. Tilanne Turussa on kaiken kaikkiaan hankala.

Viime viikolla paljastuneen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tartuntaryppään jäljitystyö jatkuu edelleen. Jäljitysresursseja on lisätty ja jäljitysviivettä on saatu kurottua umpeen.

Kaupunki korostaa, että Turussa on tehty erittäin paljon toimia tilanteen saamiseksi hallintaan yhteistyössä korkeakoulujen, sairaanhoitopiirin, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa.

Vartiointi jatkuu

Opiskelijoiden karanteenit ja eristykset kestävät yksilöllisesti arvioidun ajan. Vartioliikkeet jatkavat vartiointia Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon opiskelija-asuntokohteiden ympäristössä.

Vartioinnilla varmistetaan, että opiskelijoiden kokoontumisia ei ole, ja että yhteiset tilat pysyvät kiinni. Vartiointi jatkuu maaliskuun loppuun ja siitä eteenpäin tarvittaessa.

Koronantorjuntabussi tarjoaa opiskelijoille koronatestejä tulevana viikonloppuna 27.–28.3. kello 11–17. Bussi palvelee osoitteessa Inspehtoorinkatu 3 C.

Bussissa pääsee maksuttomaan koronavirustestiin ilman erillistä lähetettä.

Varotoimia lisätty myös kouluissa

Opiskelijoiden tartuntavyyhti on heikentänyt koronatilannetta koko Turun seudulla.

Tartuntoja on tällä hetkellä runsaasti myös Pansiossa, Halisissa, Varissuolla ja Lausteella. Lähiöihin lisätään edelleen laajaa koronaviestintää eri väylien kautta. Näillä alueilla on myös helppo päästä testiin ilman lähetettä.

Koronavarotoimia on lisätty Turun kouluissa entisestään. Yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 5.4. asti. Lausteen koulu on siirtynyt laajojen altistumisten ja karanteenijaksojen vuoksi kokonaan etäopetukseen ajalle 24.3.–5.4.

Lisäksi maskisuositus on käytössä myös alakouluissa. Maskien käytön odotetaan vähentävän altistumisia koronavirukselle kouluissa.