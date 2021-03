Liikunta-alalla ei ymmärretä, miksi lievempien rajoitusten toimivuudesta ole tehty minkäänlaista arviota ennen niiden kiristämistä.

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi lausuntonsa hallituksen suunnittelemista täsmennyksistä tartuntatautilain 58 g -pykälään. Ne mahdollistaisivat yksityisten kuntosalien sulkemisen määräajaksi.

Liikuntatoimijoille tämä on viimeinen naula arkkuun, jossa he ovat maanneet vuoden verran, sillä minkäänlaista kompensaatiomallia alalle ei ole vieläkään valmiina.

Toimijat kokevat, että kaikki liikunta-alaa koskevat päätökset on tehty perusteettomasti. Päätökset ovat koskeneet noin 2000:ta kuntokeskusta, joilla on lähes miljoona asiakasta – tai oli ennen rajoituksia.

– Tartuntatautilakimuutoksen prosessissa oiottiin, eikä vaikuttavuusarvioita tehty ollenkaan. Myöskään toimijoita ei kuultu, mikä on täysin pöyristyttävää, 34 kuntokeskusta ympäri Suomen omistavan Kuntokeskus Liikku Oy:n toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi sanoo.

Kuntokeskus Liikkun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi pitää liikunta-alan pompottelua poliittisena pelinä, jossa touhutaan jotain näön vuoksi sen sijaan, että puututtaisiin oikeasti pahoihin tartunnanlähteisiin.­

Muutoksella hän viittaa erityisesti 58 g -pykälään, jonka johdosta salit ovat joutuneet rajaamaan kävijämäärän 10 henkeen kerrallaan.

– Dataa kuntosaleilta tulleista tartunnoista ei kerätä Suomessa lainkaan. Sulkemisen hyötyjä ei siis tiedetä tai tilastoida, eikä rajoituksia määritellä dataan perustuen. Tässä päätetään mielikuvien ja mutujen perusteella, mitä kuntosalit ovat ja mitä niissä tapahtuu, Riihijärvi sanoo.

Liikun saleillaan oli vuonna 2020 noin 1,6 miljoonaa käyntiä, kahdeksan mahdollista altistumista ja nolla tartuntaa. Näin on sadoilla muillakin saleilla.

– Pandemian alettua meiltä on tullut nolla tartuntaa. Meidät voidaan laittaa kiinni, mutta silti ei reagoida pahempiin tartuntalähteisiin, turkulaisen kuntokeskus Studio Onen omistaja Mikko Äikäs sanoo.

Ilta-Sanomat on nähnyt Kunto- ja terveysliikuntayhdistyksen toimijoiden ja Sosiaali- ja terveysministeriön välistä kirjeenvaihtoa. Yhdistys on toistuvasti pyytänyt perusteluja korkean tartuntariskin luokituksesta, tehnyt kannanottoja ja esittänyt useita kansainvälisiä tutkimuksia siitä, miten vähän tartuntoja on tullut kuntosaleilta.

STM:n eräässä vastauksessa kerrotaan, että Helsingissä on pystytty koko epidemian aikana jäljittämään 84 todennäköistä tartuntaa kuntosaleille (tilanne 19.2.). Sinä aikana pelkästään markkinajohtaja Elixian Helsingin saleilla oli yli miljoona asiakaskäyntiä, puhumattakaan alueen kaikista toimijoista. Sen jälkeen tartuntojen määrä hiukan kasvoi, mutta suhteutettuna kaikkiin käynteihin puhutaan promilleista.

– Virusrajakontrolli on ollut ala-arvoista koko ajan, ja ulkomailta on saanut tulla ilman testausta. Lisäksi tuntuu irvokkaalta, että meillä on kuntosali suljettuna, ja seinän takana iso marketti viettää mammuttipäiviä, Riihijärvi sanoo.

STM on ilmaissut, että toimitilojen sulkeminen on viimesijainen keino, mikäli muut toimet eivät ole riittäviä. Toimien riittävyyttä kuntosaleilla ei kuitenkaan ole missään vaiheessa avoimesti arvioitu, tai ainakaan siitä ei ole informoitu alan toimijoita pyynnöistä huolimatta.

Esimerkiksi pykälien 58 d (riittävät turvavälit ja alle 15 minuutin kontakti) ja 58 g (max 10 henkeä asiakastilassa) välissä ei tehty arviointia, vaan ne pantiin täytäntöön peräkkäin.

– 58 d on silti toteutunut alalla käytännössä jo vuoden ajan. Jos meidän kuntokeskuksiemme pinta-ala on keskimäärin 1 300 neliötä, on ihan selvää, että se toteutuu, Riihijärvi sanoo.

Hallitus on esittänyt, että yrityksille maksetaan korvaus, jos asiakastilat on määrätty suljettaviksi. Korvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021. Palkkakulut korvattaisiin kokonaan ja kiinteistä kuluista 70 prosenttia. Mitään ei ole päätetty.

– Kun tartuntatautilakia muodostettiin, perustuslakivaliokunta käsittääkseni vaati, että ennen sen käyttöönottoa kompensaatiomallin tulee olla valmis. Näin ei ole, emmekä tiedä, tuleeko meille korvauksia ja kenelle niitä tulee, Riihijärvi sanoo.

Osalta on saamatta aiempikin kustannustuki – jos sellaista on edes myönnetty.

– Haimme kustannustuki 2:sta joulukuussa. Siihen tuli automaattihylkäys väärin perustein, ja oikaisuvaatimuksen käsittely on nyt pidennetty 8–10 viikkoon. Puhutaan siis kustannuksista, jotka ovat viime vuoden kesäkuulta, Äikäs sanoo.

– Jos kustannustuki 3 saataisiin maksatukseen toukokuussa, sekin korvaus koskee viime vuoden marras–joulukuun, ehkä tammi–helmikuun kustannuksia.

Mikko Äikäs pelkää, että siinä vaiheessa, kun kompensaatiomalli on kehitetty, moni on jo konkurssissa.­

Yksi skenaario on se, että sulkemista ei määrätä, mutta liikkumisrajoitusten vuoksi asiakkaat eivät voi tulla salille. Silloin tuskin tulisi korvauksiakaan.

Riihijärvi ennustaa, että konkursseja on tulossa. Suurin osa yrittäjistä nilkuttaa nyt sillä, että paikat voidaan pitää auki 10 hengelle, mutta se ei ole tuottavaa liiketoimintaa. Yt-neuvottelut ovat hitaita, joten sopeuttamisia henkilökunnan kanssa ei ole ehditty tehdä.

– Usko tulevaisuuteen ja yrittämiseen hiipuu. Alalla on paljon yksittäisiä oman intohimonsa ympärille yrityksen rakentaneita, jotka tuovat paljon hyvää alueelleen. Heillä on nyt puskurit miinuksella, ja on otettu henkilökohtaisia lainoja. Tästä maasta voi kadota pian valtava määrä osaamista ja intohimoa, hän harmittelee.

1300 neliön tiloissa on helppo pitää turvavälit.­

Sulkeminen koskettaa myös tuhansia asiakkaita. Heidän joukossa on niitä, joille lihaskuntoharjoittelu on toimintakyvyn edellytys.

– Liikkumattomuus on jo pitkään ollut ongelma Suomessa, ja sen kulut ovat 3,5–7 miljardia joka vuosi. Tämä tulee maksamaan yhteiskunnalle myöhemmin, Riihijärvi sanoo.

– Monille liikunta on henkireikä, joten tilanne tuntuu kohtuuttomalta, Äikäs lisää.

Ensi viikko on yrittäjille hämärän peitossa, puhumattakaan tulevaisuudesta.

– Keskusteltiin tuossa, että ensi syksyn on pakko olla hyvä. Mutta niinhän me ajattelimme viime keväänäkin. Uskoa saa itse luoda, sillä ylhäältä ei anneta mitään kannustusta, Äikäs sanoo.

– Tuntuu, että kerätään poliittisia irtopisteitä sillä, että suljetaan kuntosalit ilman perusteita. Ei voi välttyä ajatukselta, että olemme pelinappuloita poliittisessa pelissä, jossa ei mietitä kokonaisuutta, Riihijärvi sanoo.