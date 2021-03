Suora lähetys kello 08.30: Turku kertoo uusimmat tiedot koronatilanteesta – IS seuraa

Tiedotustilaisuudessa kerrotaan muun muassa Turun kaupungissa voimassa olevista koronasuosituksista ja -rajoituksista sekä rokotejärjestelyistä.

Tilaisuuden vetää tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Turun koronatilanne on pahentunut edelleen viime viikkoina. Tyksin sairaaloissa on tiistaina ollut hoidossa 27 potilasta. Positiivisten osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana, ja se on noussut 5,8 prosenttiin.

Turun tautitilanteeseen on osaltaan vaikuttanut vaihto-opiskelijoiden joukossa paljastunut koronaryväs. Tartunnan saaneita on yli 80 ja altistuneita noin 200.

Vakavan tartuntatilanteen takia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli, eli 5.4. asti. Aiempi päätös on voimassa 28.3. asti. Tiistaina kokoontunut ryhmä jatkoi myös kaikkien muiden suositusten voimassaoloa 5.4. saakka.