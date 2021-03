Turun koronatilanne pahenee edelleen – osa vaihto-opiskelijoista oli vieraillut kotimaassaan

Ylilääkärin mukaan Turku on tautitilanteessa vain kaksi viikkoa pääkaupunkiseutua jäljessä.

Varsinais-Suomessa on todettu tiistaina 55 uutta koronavirustapausta. Näistä 31 on Turussa, ja lisäksi tartuntoja on Kaarinassa (7), Salossa (7), Naantalissa (3), Raisiossa (3), Koski Tl:ssä (1), Ruskolla (1), Sauvossa (1) ja Uudessakaupungissa (1).

Tyksin sairaaloissa on tällä hetkellä hoidossa 27 potilasta. Positiivisten osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana, ja se on noussut 5,8 prosenttiin.

Viikoittaiset näytemäärät ovat myös ennätyksellisen korkeat. Viimeisen kahden viikon aikana Tyksin laboratoriot ovat tutkineet noin 10 500 näytettä viikossa.

Vakavan tartuntatilanteen takia Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa päätöstään yläkoulujen etäopetuksesta pääsiäisen yli, eli 5.4. asti. Aiempi päätös on voimassa 28.3. asti. Tiistaina kokoontunut ryhmä jatkoi myös kaikkien muiden suositusten voimassaoloa 5.4. saakka.

Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtajan, johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan Varsinais-Suomen koronatilanne on kaksi viikkoa HUSia jäljessä, eli maakunnan tilanne on pahenemassa.

– Jos tilanne jatkuu tällä vauhdilla, olemme kahden viikon päästä samassa tilanteessa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nyt, Pietilä sanoo.

Turun tautitilanteeseen on osaltaan vaikuttanut vaihto-opiskelijoiden joukossa paljastunut koronaryväs. Tartunnan saaneita on yli 80 ja altistuneita noin 200.

Nyt on selvinnyt, että osa vaihto-oppilaista on ilmeisesti välillä matkustanut kotimaahansa ja sen jälkeen palannut Suomeen.

Koordinaatioryhmä suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista. Ryhmä toivoo keskustelua valtakunnallisista maahantulon linjauksista.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa. Ryhmä katsoo, että koulukyydeissä maskia olisi syytä käyttää lasten iästä riippumatta.

– Tartuntojen estämiseksi suosittelen myös lapsien käyttävän maskia kouluissa ja joukkoliikenteessä, koska sen käyttö lapsiltakin onnistuu yleensä hyvin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.