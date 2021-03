Lauantaina poliisilla riitti tekemistä, muuten oli rauhallista.

Lounais-Suomen poliisi on valvonut karanteenin noudattamista Turussa viikonlopun ajan.

Turun kaupunki esitti poliisille virka-apupyynnön sen jälkeen, kun kaupungissa oli paljastunut opiskelijoiden keskuudessa iso koronaryväs. Vaihto-opiskelijoilta on löydetty kymmeniä tartuntoja, ja lisäksi sadat ovat altistuneet koronavirukselle.

Virus on levinnyt erityisesti asuntoloissa, joita poliisi valvoi viikonloppuna. Karanteenin noudattamista valvottiin Ylioppilaskylässä, Varissuolla ja Luolavuoressa.

Poliisi päivitti valvonnan etenemisestä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Lauantaiaamuna poliisi tiedotti valvonnan sujuneen rauhallisesti koko yön.

– Valvontakohteissa oli levollista ja vain vähän liikettä, poliisi kertoi.

Se sijaan lauantai-iltana ja -yönä poliisilla oli ollut enemmän tehtävää.

– Tehtävä on työllistänyt runsaasti, mutta tartuntatautilain päätösten toimeenpano on pystytty hoitamaan neuvoin, ohjein ja kehotuksin. Tilanne on rauhallinen ja hallinnassa, poliisi tiedotti.

Opiskelija-asuntoloita sijaitsee muun muassa Ylioppilaskylässä.­

Viimeisimmän tilannekatsauksen poliisi antoi sunnuntaina iltapäivällä. Siitä päätellen viikonloppu jatkui rauhallisissa merkeissä.

– Poliisin näkyvällä läsnäololla on ollut rauhoittava vaikutus Turun karanteeni- ja eristysvalvontakohteissa, poliisi kertoi.

Virka-apupyyntö on voimassa maanantaihin 22.3. kello 19 saakka. Turun kaupunki tiedottaa mahdollisista jatkotoimenpiteistä maanantaina päivällä.