Turun kaupunginjohtaja Arve: Rokottamista syytä keskittää viimeistään silloin, kun riskiryhmät koko maassa rokotettu

Poliisin tekemä koronavalvonta alkoi Turussa ongelmitta.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo, että koronarokotuksia on syytä keskittää Suomen vaikeimmille epidemia-alueille viimeistään sitten, kun riskiryhmät on koko maassa rokotettu. Arve kommentoi esiin noussutta ehdotusta rokotusjärjestyksen muuttamisesta STT:lle lauantaina, päivä sen jälkeen kun poliisi aloitti Turussa kansainvälisten opiskelijoiden karanteenin ja eristyksen valvonnan.

– Olen samaa mieltä kuin Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR siitä, että pandemian pahimmin vaivaamilla alueilla pitäisi kiirehtiä rokottamista. On syytä muistaa, että koronatilanne on ollut Turussa vaikea jo ennen tätä opiskelijoiden laajaa tartuntarypästä, kaupunginjohtaja sanoi.

Arve myöntää, että rokotusjärjestyksen muuttaminen on vaikea asia. Hän kuitenkin painottaa, että osassa maata tartuntamäärät ovat paljon pienempiä kuin pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla.

– Suomessa on jo esimerkki rokotusten priorisoinnista. Puutiaisaivokuumeen rokotus on ilmainen niillä seuduilla, joilla tuota tautia esiintyy paljon. Muualla maassa rokotus on maksullinen. Sielläkin on mahdollisuus sairastua puutiaisaivokuumeeseen, mutta riski on pienempi, Arve vertaa.

Tartuntojen ilmaantuvuus yhä kasvussa

Poliisi on nyt Lounais-Suomessa virka-aputehtävässä valvomassa karanteenin pitävyyttä. Valvonta keskittyy alueille, joissa Turussa asuu kansainvälisiä opiskelijoita.

Lounais-Suomen poliisi tviittasi lauantaina, että valvonta sujui ensimmäisen yön rauhallisesti.

– Poliisin mukaan ottaminen kertoo siitä, että karanteenin noudattamisessa on voinut olla haasteita, arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä STT:lle.

Pietilän mukaan alueella todettiin perjantaina noin sata uutta koronatartuntaa.

– Päiväkohtaista lukua oleellisempaa on se, että koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa edelleen kasvussa. Se kertoo tilanteen muutoksen suunnan.

Lounais-Suomessa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä ei ollut Pietilän mukaan noussut lauantaina edellispäivän potilasluvusta.