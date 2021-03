Turun tautikaaoksessa tarvitaan nyt poliisin apua – näin virkavalta voisi valvoa eristettyjä opiskelijoita

Poliisi hyväksyi perjantaina Turun kaupungin tekemän virka-apupyynnön.

– Ensimmäinen tunne aamulla oli se, että kaupunki on rauhallinen, kaupunginjohtaja Minna Arve kertoo.

Hän toivoo, että kaupunkilaiset ovat vastanneet näin hänen torstaina tekemäänsä tiukkaan vetoomukseen. Arve pyysi, että kaikki turkulaiset välttäisivät ylimääräistä asiointia kodin ulkopuolella, sillä kaupungin koronatilanne on vakava.

Erityisen pahaksi sen tekee vaihto-opiskelijoiden keskuudessa levinnyt koronaryväs, josta on seurannut yli 70 tartuntaa ja satoja altistumisia. Tartunnat ovat levinneet muun muassa Ylioppilaskylän asuntoloissa. Tulossa voi olla jopa satoja uusia tartuntoja.

Arve kertoi, että poliisille tehtiin vallitsevaan koronatilanteeseen liittyvä virallinen virka-apupyyntö perjantaiaamuna. Lounais-Suomen poliisi vahvisti vastanneensa myöntävästi siihen ja valmistautuvansa operatiivisen toiminnan käynnistämiseen.

Pyynnön tarkkoja yksityiskohtia ei ole kerrottu, mutta valvonta- ja hälytyssektorin johtajan, ylikomisario Stephan Sundqvistin mukaan virka-apua pyytävän tahon täytyy perustella tarkkaan, miksi virka-apua tarvitaan ja onko kyseessä esimerkiksi toimivaltaongelma.

– Kun sosiaalitoimi pyytää virka-apua, usein syy on se, että heillä ei ole oikeutta sellaisiin voima- tai pakkokeinoihin kuin poliisilla on, Sundqvist sanoo.

– Kun puhutaan karanteenin valvonnasta, kyse on todennäköisesti tästä. Vaikka hoitohenkilökuntaa olisi kuinka paljon valvomassa asuntolaa, heillä ei ole oikeutta fyysisesti estää henkilöä, jos tämä lähtee kävelemään. Poliisilla tällainen oikeus on.

Mikäli poliisia pyydettäisiin valvomaan ainoastaan aluetta, ongelman muodostavat salassa pidettävät tiedot. Henkilöiden pysäyttämisestä ei olisi juurikaan hyötyä.

– Mehän emme tiedä, kenet on määrätty karanteeniin tai eristykseen, emmekä voi saada henkilölistoja terveydenhuollosta, koska tiedot ovat salaisia.

– Jos tietty rakennus määrätään karanteeniin, tämä ongelma poistuu, koska ihmisten henkilöllisyyksiä ei tarvitsisi tietää, Sundqvist sanoo.

Poliisi voisi esimerkiksi valvoa tiettyjä taloja Ylioppilaskylässä ja Varissuolla.­

Lounais-Suomen poliisi suunnittelee ja valmistelee parhaillaan konkreettisia toimia, eikä voi vielä tarkkaan kertoa, kuinka pian ne saadaan käytäntöön.

Kaupungissa on kuitenkin jaettu jo sakkoja karanteenin rikkojille. Tapaukset ovat tulleet esiin muun partioinnin yhteydessä.

– Siitä määrätään päiväsakkoja, muistaakseni määrä on 6–8. Rikoksena se rinnastuu pienehköön ylinopeuteen, Sundqvist sanoo.

Minna Arve kertoi torstaina myös olleensa yhteydessä ministeritasolle siitä, olisiko liikkumisrajoituksia mahdollista määrätä tietyille alueille.

Hän ei halua määritellä, mitkä nämä alueet Turussa mahdollisesti olisivat.

– Liikkumisrajoitusten pohdinta on laaja kysymys ja voimakkaasti perusoikeuksia rajaava. Asia on ollut esillä ministeriössä ja kysyin, onko alueellinen rajoittaminen mahdollista. Lainsäädäntö on niin hidasta, että se ei tähän akuuttiin tilanteeseen auta, Arve sanoo.

Vaikka koronatilanne Turussa on äärimmäisen vakava, Arve uskoo, että se saadaan yhteistyöllä ja asukkaiden fiksulla käytöksellä hallintaan.

– Lähtökohtaisesti uskon ihmisiin ja heidän kykyynsä tajuta tilanteen vakavuus. On kuitenkin hyvä ymmärtää, mitä muita mahdollisuuksia työkalupakissa on, jos nämä keinot eivät riitä, hän sanoo.

– Liikkuminen on vähentynyt Turussa ylipäänsä viimeisen viikon aikana, ja pystymme seuraamaan dataa asiasta.

Vaikka kaupassa on riittänyt asiakkaita, katukuva on Yo-kylässä hiljainen.­

Silmämääräisesti liikkuminen on vähentynyt myös koronaryppään keskiössä olevassa Turun ylioppilaskylässä. Katukuvassa näkyy vain harvoja ihmisiä. Toki se voi olla vain hetkellinen ilmiö, sillä keskellä Yo-kylää sijaitsevan K-Kylänvalinnan kauppias Juho Heikkilä on huomannut hiljattain vain yhden muutoksen.

– Vaihtarit ovat hävinneet, mutta eilen oli ihan normaali myynti. Täällä on turvallista käydä, koska pienessä kaupassa tavarat kerätään nopeasti. Koronatilanne on voinut vaikuttaa jopa positiivisesti, kun ihmiset eivät lähde ostoksille kauemmas, hän sanoo.

– Yleisesti ottaen asiakasmäärä on silti pudonnut, kun osa opiskelijoista on lähtenyt.

Turun kaupunki ilmoitti perjantaina asettaneensa 70 opiskelijaa eristykseen ja noin 200 karanteeniin. Kaupunki järjestää heille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita koko karanteenin ajan, joten tilanne voi hyvinkin näkyä lähikauppojen asiakasmäärissä seuraavien päivien aikana.

Alueen koronatilannetta enemmän kauppiasta silti huoletti aamuinen lumimyrsky, joka vei asiakkaat kokonaan. Myöhemmin päivällä tilanne normalisoitui.

Maskien käytöstä Heikkilällä on selvä mielipide.

– Meillä on asiakkaille jyrkkä suositus maskista, mutta ketään ei voi pakottaa. Valtion olisi saatava maskipakko kauppoihin, se olisi paras ratkaisu. Se on kaikkien kauppiaiden toive, hän sanoo.