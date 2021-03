Kiireetöntä hoitoa joudutaan rajaamaan Turussa koronatilanteen vuoksi.

Turussa on todettu torstaina 103 uutta koronavirustartuntaa. Myös valtaosassa muista maakunnan kunnista on uusia tartuntoja. Tapauksia on todettu Raisiossa (7), Salossa (5), Uudessakaupungissa (4), Kustavissa (3), Aurassa (2), Kaarinassa (2), Liedossa (2), Naantalissa (2), Laitilassa (1), Maskussa (1), Mynämäessä (1), Nousiaisissa (1), Paimiossa (1), Paraisilla (1), Pöytyällä (1) ja Ruskolla (1).

Osa Turun viime päivien korkeista lukemista selittyy korkeakouluopiskelijoiden koronaryppäällä. Vaihto-opiskelijoilla on todettu 71 tartuntaa, ja lisäksi opiskelijoilla on satoja altistumisia.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve vetosi kaikkiin turkulaisiin torstaisessa tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa kaikkien on nyt syytä minimoida kodin ulkopuolella tapahtuva asiointi.

– Vetoan kaikkiin erittäin voimakkaasti, että pidetään maskia ja turvavälejä, hakeudutaan herkästi testeihin ja vältetään ylimääräistä liikkumista. Meillä on erittäin kriittiset viikot edessä, hän sanoi.

Suuria tartuntaryppäitä on todettu seuraavissa kohteissa:

Turun Ylioppilaskylä, useat kohteet sekä itä- että länsipuolella

Turun kaupungin omistama Retrodom Luolavuoressa

Ylioppilaskyläsäätiön asuntola Krööpilänkadulla Varissuolla

Koronapositiiviset henkilöt ovat oleilleet myös seuraavissa kohteissa:

Old Irish Bar 6.3.

Espresso House Kultatalo 7.3.

Educarium Campus Sport Gym 11.3.

Ylioppilaskylän sauna 11.3.

Turku International School 12.3.

Kiireetöntä hoitoa joudutaan rajaamaan Turussa koronatilanteen vuoksi, sillä tartuntamäärien kasvun vaikutukset näkyvät jo selvästi terveydenhuollon palveluissa. Tartuntojen jäljitystyö, koronarokotukset, koronapotilaiden hoito ja terveysasemien infektiovastaanotot ovat tällä hetkellä niitä kriittisiä toimintoja, jotka on turvattava epidemiatilanteen vaikeutuessa. Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on ryhdytty toimiin, jotta koronaan liittyvät kriittiset palvelut voidaan turvata.

Runosmäen terveysaseman henkilöstö siirretään kokonaisuudessaan kahdeksi viikoksi kriittiseen koronatyöhön, muun muassa tartunnanjäljitystyöhön. Runosmäen terveysaseman kriittistä hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan muille terveysasemille.

Turun kaupungin terveysasemien puhelinpalvelut ovat ruuhkautuneet pahoin. Puhelimiin kannattaa soittaa vain kiireellisissä tapauksissa ja mahdollisuuksien mukaan suosia sähköistä ajanvarausta eTerveyspalveluiden kautta.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on linjannut, että maskipakko tulee Ely-keskuksen tilaamaan seudulliseen joukkoliikenteeseen ensi viikon maanantaista 22. maaliskuuta lähtien. Seudullinen joukkoliikenne kattaa Turun ja Porin kaupunkiseutujen sekä Salon ja Rauman kaupunkien ulkopuolisella alueella liikennöivät linjat.

Maskipakko on jo aiemmin tullut Turun seudun joukkoliikenne Föliin.

Kaikkien yli 12-vuotiaiden seutuliikenteen matkustajien on käytettävä kasvomaskia. Pakko ei koske niitä, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle.