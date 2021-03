Virusmuunnos tekee tartuntojen jäljityksestä aiempaa hankalampaa.

Varsinais-Suomessa on todettu keskiviikkona lähes 130 uutta koronavirustartuntaa. Niistä valtaosa – 77 – on raportoitu Turussa ja seuraavaksi eniten Kaarinassa (17).

Uutena kuntana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalle nousi Kustavi viidellä tartunnalla. Koronakartassa ei näy alle viiden tartunnan kuntia.

Muut Varsinais-Suomen uudet tartunnat ovat todettu:

Aurassa (4)

Raisiossa (4)

Liedossa (3)

Salossa (3)

Loimaalla (2)

Nousiaisissa (2)

Paimiossa (2)

Paraisilla (2)

Pöytyällä (2)

Uudessakaupungissa (2)

Vehmaalla (2)

Kemiönsaaressa (1)

Mynämäessä (1)

Naantalissa (1)

Ruskolla (1)

Sauvossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt 236,1 tapausta / 100 000 asukasta.

– Turun koronatilanne on vakava. Epidemia kiihtyy voimakkaasti, ja tartuntamäärät kasvavat edelleen. Aikuisväestöllä on yhä liian paljon kontakteja ja sitä myöten tartuntoja. Toivon, että tilanne otettaisiin nyt vakavasti, ettemme joudu kiristämään entisestään jo tiukkoja rajoituksia ja suosituksia, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoi Turun kaupungin tiedotustilaisuudessa keskiviikkoaamuna.

Viime viikolla alkaneet rajoitukset eivät näy vielä tartuntaluvuissa. Peltomäen mukaan on odotettavissa, että tartuntamäärät kasvavat Turussa vielä kuluvan viikon aikana ennen kuin rajoitusten teho alkaa näkyä.

Tartunnat leviävät virusmuunnoksen takia entistä herkemmin lähikontakteissa. Tartunnan jäljitys on ollut siksi vaikeampaa, joten kontaktien rajoittamista tarvitaan erityisesti aikuisilla. Päiväkoti- ja alakouluikäisillä lapsilla on todettu jonkin verran tartuntoja, mutta vain harvoin jatkotartuntoja. Myös ulkomailta tulee edelleen jonkin verran tartuntoja.

Tällä hetkellä Turussa pystytään jäljittämään noin 60 prosenttia tartunnoista. Yleisiä tartunnanlähteitä ovat edelleen työpaikat, yksityiselämän illanvietot sekä jatkotartunnat perhepiirissä.

Työpaikoilla maskinkäyttö on vaihtelevaa. Peltoniemen mukaan jokaisessa työpaikassa on nyt syytä arvioida lähityöskentelyn tarve ja jos se on välttämätöntä, tulee yksikössä huolehtia riittävistä koronavarotoimista.

– Tällä hetkellä suuri osa tartunnoista on 90-luvulla syntyneillä aikuisilla. Vieraskielisten osuus on ollut korkea, eli on ollut samanlaista ilmiötä havaittavissa kuin pääkaupunkiseudulla. Tilanne on kuitenkin vaihdellut. Itä-Turun tilanne oli hankala joulukuussa, mutta se saatiin rauhoittumaan kohdennetulla viestinnällä, Peltoniemi sanoo.

Tällä hetkellä koronarokotuksia annetaan Turussa edelleen yli 80-vuotiaille. Tämän lisäksi käynnissä ovat 78- ja 79-vuotiaiden rokotukset. Tällä viikolla Messukeskuksessa annetaan vielä jo aiemmin sovittuja lääketieteellisten riskiryhmien rokotuksia. 75–77-vuotiaiden turkulaisten tekstiviestikutsut on lähetetty.

– Robotti lähettää tekstiviestiaikoja tasaisena virtana, mutta yksittäisiä virheitä saattaa tulla. Syitä ovat esimerkiksi se, että matkapuhelinnumeroa ei ole kirjattu potilastietojärjestelmään tai puhelinnumero ei ole enää käytössä, Peltoniemi kertoo.

Turun kaupunki on päättänyt laajentaa kasvomaskin käyttösuositusta koskemaan Pansion koulun 1.–3.-luokkalaisia. Kasvomaskisuositus astuu voimaan torstaina 18.3. Suositus ei toistaiseksi koske muita kaupungin koulujen 1.–3.-luokkalaisia.