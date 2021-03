Tuore tutkimus: Siitepöly voi lisätä koronatartunnan riskiä – ilmiö riippumaton allergiasta

Tutkija ennustaa edellisvuotta pahempaa siitepölykautta.

Uusi kansainvälinen tutkimus osoittaa, että ilman korkeat siitepölypitoisuudet ovat yhteydessä COVID-19-tartuntatiheyteen.

Tutkimuksen mukaan siitepölylle altistuminen heikentää immuunijärjestelmän puolustusreaktiota tiettyjä kausiluonteisia viruksia vastaan. Ilmiö ei ole yhteydessä siitepölyallergiaan, vaan siitepölyaltistus itsessään voi heikentää kehon kykyä torjua viruksia.

Tutkimusaineisto koottiin 31 maasta, ja tutkimukseen osallistui jopa 150 tutkijaa ympäri maailmaa. Suomesta tutkimukseen osallistuivat Ilmatieteen laitos ja Turun yliopisto.

Tutkimuksen mukaan ulkoilman korkea siitepölypitoisuus, osittain yhdessä ulkoilman kosteuden ja lämpötilan kanssa, selitti yli 40 % tartuntatiheyden noususta. Korkeiden siitepölypitoisuuksien vaikutus ei ollut välitön, vaan useimmissa tapauksissa tartuntatiheys kasvoi neljä päivää siitepölypitoisuuden huipun jälkeen. Tämä vastaa karkeasti koronatartunnan itämisaikaa.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että siitepöly itsessään vaikuttaa hengitysteiden limakalvojen puolustautumiseen virusinfektioita vastaan. Siitepölylle altistuminen vähentää antiviraalisen interferonin vapautumista. Tämä interferoni auttaa immuunijärjestelmää taistelemaan viruksia vastaan. Siitepölyaltistus voi siis heikentää kehon kykyä torjua virusta.

Tutkimuksessa arvioitiin myös erilaisten rajoitustoimien vaikutusta keväällä 2020. Rajoitustoimet puolittivat tartuntatiheyden verrattuna tilanteisiin, joissa toimenpiteitä ei tehty, vaikka ilmassa oli runsaasti siitepölyä. Rajoitustoimien aikana ihmiset todennäköisesti altistuvat vähemmän sekä virukselle että immuunipuolustusta heikentävälle siitepölylle.

– Kun paikat olivat kiinni, ihmiset liikkuivat huomattavasti vähemmän ympäriinsä, dosentti Annika Saarto Turun yliopistosta perustelee.

Rajoitustoimien puuttuessa suuret siitepölypitoisuudet voivat nostaa tartuntatiheyttä jopa kymmenillä prosenteilla.

Siitepölykaudesta ei ole vielä tarkkoja ennusteita, mutta erityisesti koivun osalta tilanne näyttää huonolta.

– Luonnonvarakeskus tekee vuosittain ennusteita muun muassa laskemalla norkkoja puista, mutta se julkaistaan yleensä maaliskuun lopussa. Tilastojen perusteella koivun siitepölyvuodet menevät siksakkia eli jos edellisenä vuonna oli enemmän, seuraavana on enemmän. Viime vuonna oli todella heikko kukinta, joten nyt olisi tulossa vähintään keskimääräinen, Saarto sanoo.

Tutkijoiden mukaan nyt on syytä kiinnittää entistä tarkempaa huomiota siitepölykauden etenemiseen ja jaksoihin, jolloin pitoisuudet ovat korkeita.

– Siitepölylle altistumista kannattaa vähentää esimerkiksi välttämällä ulkoilua korkeimpien siitepölypitoisuuksien aikana tai suojaamalla hengitystiet, tutkimusaineiston analysointiin osallistunut tutkimusprofessori Mikhail Sofiev Ilmatieteen laitokselta sanoo.

– Jos käytössä on partikkeleita suodattava maski, se suojaa myös siitepölyltä, Saarto lisää.

Koronavirus toi omat haasteensa tutkimuksen tekemiseen.

– Tutkimuksen aineiston keruu jouduttiin lopettamaan, kun joissain maissa siitepölyn keruuta ei voitu jatkaa koronarajoitusten takia. Lisäksi tuli niin erilaisia sulkutoimenpiteitä, ettei voinut erotella, mikä on minkäkin vaikutusta. Aineiston keruu lopetettiin huhtikuun ensimmäisen viikolla, ja Suomessa siitepölypitoisuudet alkoivat nousta vasta sen jälkeen. Efekti jäi siltä osin näkemättä Suomessa, Saarto kertoo.

Ajantasaiset tiedot ilman siitepölypitoisuudesta löytyvät Turun yliopiston siitepölytiedotuksen ylläpitämältä Norkko-sivustolta.

– Siitepölykausi on pian alkamassa, ja tutkijamme seuraavat ilman siitepölypitoisuuksia ympäri vuoden, jotta pystymme tiedottamaan heti, kun ensimmäiset hiukkaset havaitaan ilmassa, Saarto kertoo.

Kansainvälinen tutkimus julkaistiin arvostetussa Proceedings of the US National Academy of Sciences -julkaisusarjassa (PNAS) maaliskuussa 2021.