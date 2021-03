4-vuotiaat kaksoset luovat upeita maalauksia – äiti kertoo hurjista taide­sessioista: Heillä on ominaisuus, joka olisi hyödyllinen myös aikuisille

Turkulaiskaksoset pitävät ensimmäisen, Avaruus-nimisen näyttelynsä.

– Molemmat maalasivat kaikki, 4-vuotiaat Oliver ja Elias Isoviita ilmoittavat, kun toimittaja kysyy Avaruus-taidenäyttelyn teoksien tekijöistä.

– Kaikki ovat suosikkeja, he jatkavat ihan ammattitaiteilijoiden tapaan.

Nuoria taiteilijoita, Oliver (vas.) ja Elias Isoviitaa hiukan jännitti heidän ensimmäisen taidenäyttelynsä avajaisissa lauantaina.­

Sillä mitenpä sitä voisi omista töistään erotella parasta tai kauneinta. Se olisi myös melko turhaa, sillä Turussa asuvien kaksospoikien ensimmäisen näyttelyn teokset, esimerkiksi Venus, Mars ja Pluto, ovat kaikki todella upeita.

– Yksi taulu ostettiin jo viime yönä. Kaksi muuta on varattu, mutta ostajat haluavat vielä nähdä ne, taiteilijoiden äiti Riika Isoviita kertoo.

Tauluissa on viisi eri kerrosta ja erilaisia materiaaleja. Ne ovat kokonaan poikien toteuttamia.­

Eliaksella ja Oliverilla ei ole vielä montaa vuotta ikää, mutta neljäsosan siitä he ovat maalanneet.

– He aloittivat viime kesänä, kolmevuotiaina. Alun perin minun piti aloittaa maalaaminen, mutta pojat olivat niin innokkaita, ettei siitä tullut mitään, Isoviita kertoo.

Maalaussessiot saattavat olla koko päivän projekteja. Ensin äiti ja pojat menevät kivijalkakauppaan, fiilistelevät materiaaleja ja päättävät teeman ja värit yhdessä. Sitten mennään kotiin syömään, jonka jälkeen aletaan viritellä itse tekemistä.

– Ollaan kokeiltu erilaisia tekniikoita, sekoituksia ja materiaaleja. Kesällä käytettiin kaikkea, mitä luonnosta löytyi. Heidän kanssaan pitää olla tosi nopea antamaan välineitä ja värejä. Jos ei vahdi, he vetävät kaiken samalla värillä. Minun tehtäväni on muun muassa sekoitella eri sävyjä, Isoviita kertoo.

– Yleensä teemme näitä korkeintaan kerran viikossa, koska siihen tarvitsee omalle pääkopalle zen-tilan. Kiireessä tuota ei voi tehdä.

Ateljeeta pojilla ei vielä ole, joten taideprojektit toteutetaan keittiössä – joka on sävyltään valkoinen.

– Olemme vähän vaaravyöhykkeellä. Sanoin miehelle, että sori, täytyy vain tottua siihen, että elämme taiteilijakodissa. Täällä on akryylimaalia koko kämppä täynnä. Kerran toinen pojista viskasi kaikki maalit valkoiselle lautalattialle, Isoviita nauraa.

Värejä saattaa roiskua muuallekin kuin tauluun.­

Värien puristaminen on yksi suosikkiosioista.­

Kaksosista on jo alkanut löytyä eri piirteitä heidän tehdessään taidetta. Oliveria kiinnostavat enemmän erilaiset tekniikat kuten valuttamiset, Elias innostuu helpommin yhdestä väristä.

– Taidenäyttelyn teoksiin on maalattu viisi eri kerrosta, ja ne on kuivatettu välissä. Siellä on erilaisia pintoja ja kiiltovärejä. Teimme myös erilaisia massoja. Se oli aika työlästä mutta sairaan hauskaa, Isoviita kertoo.

Eri tekniikat ovat ahkerasti käytössä.­

Kesällä maalataan luonnollisesti Portsassa sijaitsevan kodin takapihalla.­

– Pojat käyttävät maaleja aika suurella kädellä. He haluavat itse puristella värejä ja sekoitella. Siksi näyttelyn maalit maksoivat yli 200 euroa.

Isoviita uskoo, että tekemistä ruokkii se, että poikia on kaksi. Vieressä on aina paras kaveri, joka buustaa tekemistä. Nuorilla taiteilijoilla on ominaisuus, joka olisi hyödyllinen myös aikuisille.

– Lapsilla ole estoja. He ovat tyytyväisiä kaikkeen, ovat tosi ylpeitä ja fiilistelevät omia taulujaan. Heille on kaikki mahdollista, ja he näkevät vain onnistumista, Isoviita sanoo.

Taiteen tekemiseen kuuluu useita työvaiheita.­

Maalaamisen lisäksi kaksoset ovat kamppailukerhossa ja sirkuksessa, joka on nyt koronatauolla. Lisäksi pojat itse kertovat harrastavansa ”crossfitin lastenhoitoa” eli lapsiparkkia äidin treenatessa.

– Uskon, että kun pääsee tekemään keholla tai käsillä, siitä saa hyvää fiilistä. Koen, että minun täytyy kannustaa, jos he innostuvat jostain, Isoviita sanoo.

Pojilla on mielessä kaksi kohdetta, johon mahdollinen tuotto tauluista käytetään.

– Uusia taulupohjia ja Turtlesit Casagrandelta (lelukauppa), kuuluu vastaus.

Äiti Riika Isoviita haluaa kannustaa poikia toteuttamaan itseään. Äidin maalaaminen on ajan- ja tilanpuutteen vuoksi jäänyt taka-alalle.­

Entä onko jommallakummalla tähtäimessä taiteilijuus aikuisena? Mikä on heidän toiveammattinsa?

– Maalari! toinen ilmoittaa osuvasti.

Minne avaruustaulut päätyvätkään, uusi näyttely on jo suunnitteilla ja kaksi työtä aloitettu.

– Jos joku haluaisi pitää poikien näyttelyn tiloissaan, meihin voi ottaa yhteyttä, Isoviita vinkkaa.

Oliverin ja Eliaksen ”Avaruus” on nähtävissä maaliskuun ajan Hiusmuotoilua Tunteella -kampaamossa Turussa.