Alueen koronatilanne pahenee – Turun kaupunki aloittaa asiakastilojen tarkastukset

Avin uudet määräykset astuivat voimaan maanantaina.

Varsinais-Suomessa on todettu maanantaina 51 uutta koronavirustartuntaa, joista 36 Turussa. Muut alueen tartunnat ovat Kemiönsaaressa (4), Loimaalla (2), Raisiossa (2), Ruskolla (2), Aurassa (1), Kaarinassa (1), Paimiossa (1), Paraisilla (1) ja Uudessakaupungissa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt 192,4 tapausta / 100 000 asukasta, ja se on Manner-Suomen toiseksi korkein.

Varsinais-Suomessa astuivat maanantaina voimaan kaikki Lounais-Suomen aluehallintoviraston torstaina antamat uudet koronarajoitukset.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että asiakastiloissa, kuten kuntosaleilla, harrastetiloissa ja uskonnollisten yhteisöjen tiloissa saa olla korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan ja toimijan tulee pystyä takaamaan turvavälien toteutuminen.

Turun kaupunki ilmoitti maanantaina aloittavansa tällä viikolla valvonnan ja tarkastukset.

Valvontaa tekevät ympäristöterveyden terveystarkastajat. He tarkistavat, että asiakastiloissa on sallittu määrä asiakkaita ja että urheilutoimintaa sekä huvi- ja virkistystoimintaa palvelevissa tiloissa on ainoastaan 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmiä.

Terveystarkistajat kiinnittävät huomiota myös käsien puhdistamismahdollisuuksiin, hygieniaohjeistuksiin, turvaväleihin sekä tilojen ja pintojen tehostettuun puhdistamiseen. He ohjaavat, neuvovat ja tekevät tarkastuksia normaalin valvonnan yhteydessä sekä kohdennetusti erillisen arvion perusteella.

Toimijoilta edellytetään kirjallinen suunnitelma, miten avoinna pidettävissä tiloissa voidaan toimia terveysturvallisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Suunnitelma on esitettävä tarkastajille tarkastuksen yhteydessä, ja suunnitelma pitää olla myös asiakkaiden nähtävillä.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen tarkastajat tekevät tarkastuksia busseissa. Busseissa on huolehdittava siitä, että matkustajien käyttöön tarkoitetut tilat ja pinnat puhdistetaan säännöllisesti. Matkustajille on myös annettava ohjeita tartuntoja ehkäisevästä toiminnasta.