Turussa todettiin 65 uutta koronatartuntaa – kaupunki tarkensi uusia määräyksiä

Tartuntoja on tällä hetkellä eniten työikäisten keskuudessa.

Turussa on todettu perjantaina 65 uutta koronavirustartuntaa. Lisäksi uusia tapauksia on todettu maakunnassa Salossa (6), Raisiossa (5), Kemiönsaaressa (4), Uudessakaupungissa (4), Kaarinassa (3), Oripäässä (3), Mynämäessä (2), Naantalissa (2), Pöytyällä (2), Ruskolla (2), Aurassa (1), Loimaalla (1) ja Paimiossa (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt 173,4 tapausta / 100 000 asukasta, mikä on Manner-Suomen kolmanneksi suurin Uudenmaan ja Satakunnan jälkeen.

Koronatilanne on Turussa vakava ja tilanne on heikentynyt voimakkaasti viime päivinä varianttiviruksen takia. Tartuntoja on tällä hetkellä eniten työikäisten keskuudessa. Epäselvien tartuntojen osuus, eli sellaisten tartuntojen, joissa lähde on tuntematon, on lisääntynyt.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi torstaina uusia määräyksiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille.

Maanantaista lähtien samassa asiakastilassa voi olla korkeintaan 10 henkeä kerrallaan. Määräys koskee muun muassa liikunta- ja harrastustiloja sekä uskonnollisia yhteisöjä. Lisäksi 7.–9.-luokkalaiset siirtyvät kokonaan etäopetukseen.

Turun kaupunki tiedotti perjantaiaamuna toimenpiteistään liittyen vapaa-aikatoimen ja sivistystoimialan palveluihin.

Kirjastot jatkavat rajattuja palveluita siten, että vain 10 asiakasta kerrallaan voi olla kirjastotilassa. Asiakasrajoitus astuu voimaan 8.3. ja on voimassa 2 viikkoa. Vain pikainen asiointi kirjastoissa on mahdollista. Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.

Nuorisotilojen toimintaa pyritään järjestämään niissä tiloissa, missä se on koronaturvallisesti mahdollista. Toimintaa on supistetusti, eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa.

Turun museokeskuksen museoista Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Turun linna, WAM ja Brinkkalan galleria ovat avoinna yleisölle rajoitetuin kävijämäärin. Museoihin ja galleriaan otetaan enintään kymmenen vierailijaa kerrallaan.

Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytettynä. Tästä poikkeuksia ovat vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ilman kontaktia toteutettava harrastetoiminta ja huippu-urheilu. Liikuntapalvelut ei järjestä myöskään ulkotiloissa ryhmäliikuntatoimintaa.

Päiväkotien toiminta jatkuu normaalisti tammi–helmikuun käytännöin. Avoin päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina 8.–28.3. Alakoulut toimivat tammi–helmikuun käytännöin. Ammatillinen koulutus siirtyy etäopetukseen, ja myös lukiokoulutus toimii etänä 28.3. asti.