Lounais-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti torstaina uusista rajoituksista kahdessa maakunnassa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä uusista koronarajoituksista Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla, sillä koronatilanne on huonontunut nopeasti maakunnissa.

Avin uudet määräykset perustuvat tartuntatautilain pykäliin 58, 58 d ja 58 g.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakastiloissa voi olla kerrallaan maksimissaan 10 asiakasta. Henkilömäärään ei sisälly henkilökunta. Ulkotiloissa on mahdollista olla yhtä aikaa maksimissaan 50 asiakasta ja osallistujaa, jos turvavälit toteutuvat. Määräys astuu voimaan 8.3. ja on voimassa kaksi viikkoa.

Toimijat velvoitetaan varmistamaan, etteivät henkilöt joudu keskenään lähikontaktiin asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa. Toimijat voivat määritellä keinot itse. Jos tällaista ei pystytä järjestämään, tiloja ei voi käyttää. Määräys astuu voimaan 6.3. ja on voimassa kuukauden.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:

Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

Yksityiset elinkeinonharjoittajat

Kunnat ja kuntayhtymät

Uskonnolliset yhdyskunnat

Julkisoikeudelliset laitokset

Tällaisia tiloja ovat muun muassa urheiluun ja liikuntaan käytettävät sisätilat ja kuntosalit, yleiset saunat ja uimahallien allastilat sekä pukutilat, tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan ja teatteriin käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot, tivolit, sisäleikkipuistot ja kauppakeskuksien oleskelutilat.

Määräys ei koske vähittäiskauppojen liiketiloja ja palvelujen tarjoamiseen käytettäviä tiloja sekä kulkua niihin.

Tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätökset eivät myöskään koske ammattiurheilemista.

Asiakastiloihin liittyvät määräykset tulevat voimaan eri aikaan, sillä toimijoille halutaan antaa enemmän aikaan sopeutua asiakasmäärän rajoittamiseen.

Pykälällä 58 rajoitetaan peruskoulun oppilaitosten käyttöä. Määräyksellä toimeenpannaan hallituksen 25.2. tekemä linjaus, jonka mukaisesti perusopetuksen yläluokat eli 7.–9.-luokkalaiset siirretään tilapäiseen etäopetukseen 8.–28.3. Vapautuneita tiloja voidaan käyttää esimerkiksi erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden huoltoon ja ateriointiin.

Avi piti asiasta tiedotustilaisuuden, joissa aiheesta sai esittää kysymyksiä. Vastaamassa olivat muun muassa Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Mikael Luukanen, johtaja Heikki Mäki ja johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Miten korvataan niiden liiketoimintaa, jotka joutuvat sulkemaan määräysten vuoksi?

– Työ- ja elinkeinoministeriöltä on tullut tänään tiedote, jonka pohjalta voi todeta, että tavoitteena on auttaa toimijoita, jotka rajoitusten kohteeksi joutuvat. Ministeriö valmistelee parhaillaan tukimallia.

Miten määräysten noudattamista valvotaan?

– Lähdemme tekemään valvontaa yhdessä kuntien kanssa ja voimme antaa korjauskehotuksen uhkasakolla. Tämä on kuntakohtaista, ja siksi yleistä vastausta tähän ei ole olemassa. Esitämme kunnille, että avi hoitaisi ravitsemusliikekentän ja kunnat hoitaisivat muut toimijat.

Miten ”tila” määritellään?

– Jos on kaksi harrastustilaa, ne on erotettava kunnolla toisistaan, ja sanoisin, että lippusiima tai kalaverkko ei siihen riitä vaan täytyy olla jotain konkreettista. Jos on halli, jossa on kiinteät seinät, niin myös sosiaalitilat on järjestettävä niin, etteivät ryhmät kohtaa. Tarkoitus ei ole mennä päätöksen rajamailla vaan tehdä mahdollisimman paljon asioita erillään.

Onko määräyksellä vaikutusta julkiseen liikenteeseen?

– Nyt annettavilla määräyksillä ei ole. Trafi antaa näiden pykälien mukaan omat määräyksensä.

Mihin sallitun harrastustoiminnan ikäraja perustuu?

– Terveyspohjaista selitystä kaikille näille ikärajoille ei löydy, mutta johonkin raja täytyy vetää. Tärkeämpää olisi miettiä, miksi olemme tässä tilanteessa kuin että miksi kahden vuoden ikäerolla toinen saa ja toinen ei saa tehdä jotain.