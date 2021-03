Turussa todettiin 66 uutta koronavirustartuntaa.

Turussa on todettu keskiviikkona 66 uutta koronavirustartuntaa. Myös muissa Varsinais-Suomen kunnissa on reilusti uusia tapauksia, eniten Kaarinassa (16), Oripäässä (8) ja Liedossa (5). Tartuntoja on löytynyt myös Naantalissa (4), Salossa (4), Kemiönsaaressa (3), Mynämäessä (3), Uudessakaupungissa (3) ja Laitilassa (2).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ilmoittama ilmaantuvuusluku on nyt 160,2 tapausta / 100 000 asukasta.

– Tilanne on kääntynyt selvästi huonompaan suuntaan viimeisen kahden viikon aikana. Valtioneuvoston ohjeistama kolmen viikon ”sulkutila” on nyt jokaisen syytä ottaa vakavasti. Kansallisten ohjeiden mukaisesti lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä harrastuksia joudutaan rajoittamaan Turussa voimakkaasti. Toivon, että myös aikuisväestö kantaa vastuunsa ja rajoittaa omat kontaktinsa minimiin koko maaliskuun ajan. Muuten emme saa tilannetta hallintaan, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistutti tiedotustilaisuudessa keskiviikkoaamuna.

1. maaliskuuta voimaan tullut kuntia velvoittava määräys maahan tulijoiden terveystarkastuksista ei tuo muutoksia Turun tekemään rajatoimintaan lentokentällä ja satamissa. Koronantorjuntabussi on Turun satamassa vastassa Ruotsista tulevia matkustajia aamuisin ja iltaisin.

Terveysviranomaiset ovat lentokentällä vastassa ulkomailta Turkuun saapuvia lentoja, joita tulee tällä hetkellä kerran viikossa Gdanskista.

Avin päätöksen mukaan kunta on velvollinen tarjoamaan terveystarkastuksia matkustajille, mutta ne ovat heille vapaaehtoisia.

– 1. huhtikuuta mahdollisesti voimaan tuleva pykälä pakollisista terveystarkastuksista rajoilla aiheuttaa toimintaamme muutoksia, ja olemme aloittaneet siihen valmistautumisen, asiantuntijalääkäri Jane Marttila kertoo.

Ruotsista Turkuun 16.1.–28.2. välisenä aikana saapui n. 6 300 matkustajaa. Heistä testeihin on hakeutunut 28 prosenttia. Analysoiduista näytteistä 1,6 prosenttia on ollut positiivisia (24 koronatartuntaa).

Vuoden 2021 alusta ulkomailta Turun lentokentälle on tullut n. 1 000 matkustajaa. Heistä n. 82 prosenttia on hakeutunut lentokentällä tarjottavaan koronatestiin. Analysoiduista näytteistä 6 prosenttia on ollut positiivisia (46 koronatartuntaa).

Skopjen lentojen piti alkuperäisen suunnitelman mukaan jatkua maaliskuun toinen päivä. Lentoja ei kuitenkaan ole tullut Turkuun, ja lentoyhtiö Wizzairin nettisivujen mukaan seuraava kaupunkien välinen lento on varattavissa vasta 1. toukokuuta.