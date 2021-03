Mitä, jos rokotteen saaja ei tule paikalle? Näin Turussa on ratkaistu hävikkiongelma

Valtaosa yli 80-vuotiaista turkulaisista on rokotettu.

Rokotusaika on varattu, hoitaja on valmiina antamaan rokotteen, mutta henkilöä ei kuulu paikalle.

Ilta-Sanomien saamien vinkkien ja sosiaalisessa mediassa liikkuvien viestien mukaan jopa joka neljäs saattaa jättää tulematta varaamaansa rokotusaikaan.

Jos koronarokotteen kylmäketju on katkennut, sitä ei voi pakastaa uudestaan käytettäväksi seuraavana päivänä. Siksi päivän päättyessä hoitajilla voi olla hallussaan useita käyttämättä jääneitä rokotteita.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan Turussa ei mene rokotteita hukkaan. Siihen on muutamia eri syitä.

– Rokottaminen on keskitetty Turun messukeskukseen, ja kuljetuslogistiikka sinne on suunniteltu huolellisesti. Se vähentää osaltaan hävikkiä, Peltoniemi kertoi Turun kaupungin tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Mahdollisissa peruutustapauksissa käyttämättä jääneille rokotteille on katsottu valmiiksi seuraava saaja.

– Jos jää annoksia, niitä on annettu varalistalla oleville terveydenhuollon työntekijöille, jotka ovat esimerkiksi aloittamassa uutena koronatyössä tai työskentelevät hoitokodeissa, Peltoniemi kertoi.

Hänen mukaansa Turussa on pystytty rokottamaan enemmän väestöä kuin laskennallisesti kaupungin saamalla rokotemäärällä pitäisi olla mahdollista.

– Turussa on otettu käyttöön ns. ilmakuplatekniikka, jonka avulla rokotepulloista on mahdollista saada ylimääräisiä annoksia eli enemmän kuin on laskettu.

Tällä hetkellä rokotuksia annetaan edelleen yli 80-vuotiaille turkulaisille sekä 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville. Ensimmäisen rokotuksen saaneiden rokotuskattavuus on 9,03 %. Turussa yli 80-vuotiaista on ensimmäisen rokoteannoksen saanut jo yli 72 %.

16–17-vuotiaiden 1. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluvien rokotukset ovat käynnistyneet, ja sen lisäksi koronarokotusaikoja on avautunut 79-vuotiaille turkulaisille.

Ajanvarausrobotiikassa tehdään parhaillaan kehittämistyötä, ja suunnitelmissa on, että jatkossa turkulaiset saisivat tekstiviestillä tiedon heille automaattisesti varatusta rokotusajankohdasta.