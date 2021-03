Koronatilanne pahenee Turussa – ylilääkäri pelkää jopa 10-kertaisia lukemia: ”Monet eivät ota epidemiaa enää tosissaan”

Koronakoordinaatioryhmä pyytää avia harkitsemaan tilojen sulkemista.

Varsinais-Suomessa on todettu tiistaina 72 uutta koronavirustartuntaa, joista valtaosa – 31 kappaletta – Turussa. Runsaasti tartuntoja on havaittu myös Raisiossa (11) ja Kaarinassa (7).

Muut uudet tartunnat on todettu Mynämäessä (5), Uudessakaupungissa (5), Salossa (4), Pöytyällä (2), Ruskolla (2), Laitilassa (1), Loimaalla (1), Nousiaisissa (1), Paimiossa (1) ja Paraisilla (1).

Tartunnat ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan nyt yleisimpiä nuorten aikuisten ja työikäisten keskuudessa. Helmikuussa 70 prosenttia Varsinais-Suomessa todetuista uusista koronatartunnoista todettiin 20–59-vuotiailla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tiistaina kaikkien aiemmin annettujen suositusten voimassaoloa sunnuntaihin 28. maaliskuuta saakka kansallisten linjausten mukaisesti.

– Olen huolissani ihmisten jaksamisesta. Monet eivät ota epidemiaa enää tosissaan, vaikka tilanne on vakava. Nimenomaan me aikuiset voimme vaikuttaa varsinkin kasvussa oleviin työpaikkatartuntoihin esimerkiksi käyttämällä maskia aivan säännöllisesti, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Tartunnat ovat kasvussa erityisesti työpaikoilla, ja alkuvuoden 2021 aikana muilta kuin sote-alan työpaikoilta on saatu yhteensä 294 koronavirustartuntaa.

Positiivisten osuus testatuista on noussut 4,5 prosenttiin. Testimäärät ovat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella pysyneet viime viikot noin 8 000 testatun lukemissa.

Varsinais-Suomessa on varmistettu 47 koronan muuntovirustapausta. Näistä suurin osa, 45 tapausta, on niin sanottua brittivarianttia ja kaksi tapausta Etelä-Afrikan varianttia. Virusmuunnosten todellinen määrä on kuitenkin moninkertainen. Viime viikolla Tyks Laboratorioissa käyttöön otetun seulontatestin mukaan lähes puolet tuoreista tapauksista olisi todennäköisesti muuntoviruksen aiheuttamia.

Muuntovirus tarttuu 1,5 kertaa herkemmin kuin tavallinen koronavirustartunta.

– Näyttää selvältä, että positiivisten testitulosten määrä ja muuntovirusten osuus ovat kasvamassa ja epidemia valitettavasti sitä kautta selvästi kiihtymässä. Jos mitään ei tehdä, tartuntamäärä voi kasvaa 7–10-kertaiseksi seuraavan kuukauden aikana, Pietilä sanoo.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kansallisen linjauksen mukaisesti, että kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset ja yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.–28. maaliskuuta. Jos paikallisesti katsotaan tarpeelliseksi, voidaan etäopetukseen siirtyä jo aiemmin.

Koronanyrkki suosittelee lisäksi, että Aluehallintovirasto tekisi koko Varsinais-Suomeen velvoittavan päätöksen asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen terveysturvallisesta käytöstä koronaepidemian leviämisen estämiseksi (tartuntatautilain 58 d §).

– Keskustelimme koronakoordinaatioryhmässä siitä, että jos nyt linjatut toimenpiteet eivät riitä epidemian hillitsemiseksi, joudumme harkitsemaan tilojen sulkemisen mahdollistavan pykälän käyttöönottoa, Pietilä sanoo.

Koordinaatioryhmä pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 4. maaliskuuta käsitelläkseen mahdollisia täsmennyksiä annettuihin suosituksiin, kun saadaan lisätietoa kansallisen tason linjauksista.

Vaikka tilanne sairaaloissa on nyt melko rauhallinen, infektiolääkäri Harri Marttilan mukaan sairaalahoidon tarve tulee kasvamaan. Tällä hetkellä Tyksissä on koronaviruksen vuoksi hoidossa kuusi potilasta.

– Sairaalahoidon tarve kasvaa, koska lähiviikkojen kasvaneet tapausmäärät vaikuttavat pienellä viiveellä sairaalahoidon tarpeeseen, Marttila sanoo.