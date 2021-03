Härskisti toiminut mieskaksikko sai ryöstellä väkivaltaisesti viikon – uhrin nopea reagointi johti lopulta pidätykseen

Miehet piinasivat turkulaisia nettikauppiaita marraskuussa.

Syyttäjä vaatii pitkiä vankeusrangaistuksia kahdelle miehelle, jotka piinasivat nettimyyjiä Turussa viime vuoden marraskuussa.

Osassa varkauksissa, ryöstöissä ja törkeissä ryöstöissä oli syytteen mukaan tekijänä vain toinen syytetyistä, osan he olivat toteuttaneet yhdessä.

Miehet toimivat aina samalla kaavalla. Jompikumpi otti salanimellä yhteyttä puhelinta tai muuta elektroniikkaa netin kautta kauppaavaan myyjään ja sopivat tapaamisen. Kun myyjä oli saapunut paikalle, he saivat joko väkivallalla uhkailemalla tai väkivallalla myyjän luovuttamaan tavaran heille, jonka jälkeen he pakenivat paikalta.

Yhdessä tapauksessa he olivat lyöneet myyjää metalliputkella sääreen ja uhanneet kuula-aseella. Vain pari päivää myöhemmin heillä oli mukanaan teräase, jolla he olivat uhanneet myyjää. Seuraavana päivänä syytetyillä oli ollut mukana kaasusumute, jolla he olivat sumuttaneet peräänsä lähtenyttä myyjää kasvoihin.

Ryöstely sai yhä ikävämpiä muotoja, sillä vain pari päivää myöhemmin myyjä sai veitsestä. Toinen syytetyistä oli yksin asialla, ja kun tilanne eskaloitui painimatsiksi, hän oli viiltänyt myyjää kääntöveitsellä keskivartaloon ja käsivarteen sekä pistänyt niskaan.

Myös seuraavana päivänä syytetty turvautui veitsellä uhkailuun varastaessaan usean sadan euron arvoisen hupparin.

Lopulta, jatkettuaan ryöstelyä viikon ajan, toinen vastaajista jäi kiinni itse teossa. Asianomistajalla oli ollut myynnissä 1 000 euron arvoinen Louis Vuitton -merkkinen reppu, ja ostamisen oli sovittu tapahtuvan Prisman käytävällä. Myyjän saavuttua paikalle vastaaja oli kiskaissut repun hänen kädestään ja lähtenyt juoksemaan karkuun. Se jäi yritykseksi, sillä myyjä ja hänen seurassaan ollut henkilö saivat estettyä vastaajaa pakenemasta, jonka jälkeen vartijat olivat saapuneet paikalle.

Jo ennen viikon mittaista sarjaryöstelyä kaksikko oli syytteen mukaan pahoinpidellyt yhden henkilön. He olivat lyöneet tätä nyrkeillä ja metallisella jousipampulla päähän ja keskivartaloon. Pahoinpitely loppui ulkopuolisen henkilön puututtua asiaan.

Lisäksi toinen syytetyistä oli varastanut kaupasta yli 1 000 euron arvoisen puhelimen katkaisemalla sivuleikkureilla sen hälyttimen poikki.

Miehet ovat myöntäneet syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin.

Syyttäjä vaatii toiselle heistä 5,5 ja toiselle 3,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Tuomio asiassa annetaan myöhemmin.