Koordinaationryhmä ei suositellut vielä kokonaan etäopetukseen siirtymistä.

Perjantaina ylimääräisen kokouksen järjestänyt Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että kaikkia yli kuuden hengen kokoontumisia rajoitetaan 27. helmikuuta alkaen.

Koronanyrkki totesi kokouksessaan, että virusmuunnosten osuus kaikista koronatartunnoista Varsinais-Suomessa on merkittävästi kasvanut. Tällä viikolla tutkituista koronanäytteistä yli 50 prosenttia on osoittautunut S-geeninegatiivisiksi.

– Tämä viittaa voimakkaasti siihen, että UK variantin osuus meilläkin jo huomattava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Turussa todettiin perjantaina 38 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomen kunnista uusia tartuntoja on myös Kaarinassa (11), Uudessakaupungissa (4), Raisiossa (3), Kemiönsaaressa (2), Salossa (2) Laitilassa (1), Liedossa (1) Mynämäellä (1), Naantalissa (1), Pyhärannassa (1) ja Pöytyällä (1).

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku jatkaa nousuaan maakunnassa ja on nyt 130,7 tapausta / 100 000 asukasta.

Koordinaatioryhmä ei nähnyt vielä tarpeelliseksi antaa suositusta yläkoulujen ja toisen asteen täydellisestä etäopetukseen siirtymisestä. Tilannetta arvioidaan uudelleen ensi tiistaina ryhmän kokoontuessa.

– Kuntien epidemiologinen tilanne vaihtelee suuresti, joten kunnat ovat jo nytkin tehneet omat arvionsa esimerkiksi etäopetukseen siirtymisestä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

– Ennusteiden mukaan on mahdollista, että tartuntamäärät voivat nopeasti moninkertaistua. Tästä olemme nähneet esimerkin pääkaupunkiseudulla. Käytännössä meidän on suhtauduttava niin, että jokainen tartunta on mahdollinen muuntovirustartunta. Siksi maskien käyttöön ja käsihygieniaan pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Koronakoordinaatioryhmä väljensi helmikuun puolivälissä suosituksiaan aikuisten ulkotiloissa tapahtuvan harrastustoiminnan suhteen. Perjantaina ryhmä tiukensi näkemystään ja suosittelee, että aikuiset eivät harrastaisi liikuntaa ryhmissä edes ulkotiloissa. Kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.

Ryhmä linjasi kokouksessaan myös, että hallituksen suositusten mukaisesti yli 12-vuotiaiden ryhmäliikunta keskeytettäisiin. Nuorempien harrastustoimintaa voidaan jatkaa koronaturvallisesti, mutta harjoittelun tulisi toteutua mahdollisimman vähäisin lähikontaktein.

Valtioneuvoston ja ministeriön ohjeistuksen täsmentyessä muutokset suosituksiin ovat Varsinais-Suomessakin todennäköisiä.